.,Ba\u015fkent Atina'da M\u00fcsl\u00fcmanlar bayram namaz\u0131n\u0131, Atina Camisinde k\u0131ld\u0131. Camide yer bulamayanlar avluda saf tuttu.,Bayram namaz\u0131 i\u00e7in camiye gelen Mahmoud ise, \u201cBayram dolay\u0131s\u0131yla yeni y\u0131l\u0131n\u0131z\u0131 kutluyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131. Ahmet Mustafa, \u201cSuriye\u2019nin kuzeyinde ya\u015fayan insanlara her y\u0131l s\u00f6yl\u00fcyorum, binlerce kez, \u00e7ok iyiler" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Endonezya'da Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131. Endonezya'n\u0131n ba\u015fkenti Cakarta'da M\u00fcsl\u00fcmanlar bayram namaz\u0131 i\u00e7in camilere ak\u0131n etti.\r\n\r\n,Endonezya'da Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131. Endonezya'n\u0131n ba\u015fkenti Cakarta'da M\u00fcsl\u00fcmanlar bayram namaz\u0131 i\u00e7in camilere ak\u0131n etti.,Fransa`n\u0131n ba\u015fkenti Paris`teki M\u00fcsl\u00fcmanlar, kentteki tarihi Ulu Cami`de Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131 k\u0131ld\u0131.,Irak`\u0131n Musul kentindeki M\u00fcsl\u00fcmanlar, kurban bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 2017`de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e unsurlar\u0131nca patlat\u0131lan kentin en eski camisi olan Musul Ulu Camisi`nin (El-Nuri Camii) y\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 aras\u0131nda k\u0131ld\u0131.,Japonya'da ya\u015fayan M\u00fcsl\u00fcman toplumu Kurban Bayram\u0131'n\u0131 Tokyo Camisi'nde k\u0131l\u0131nan bayram namaz\u0131 ile kar\u015f\u0131lad\u0131. ,Namaz\u0131n ard\u0131ndan Berlin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Ahmet Ba\u015far \u015een, Ba\u015fkonsolos Olgun Y\u00fccek\u00f6k ve din g\u00f6revlileri camideki cemaat ile bayramla\u015ft\u0131.,Pakistan'\u0131n Pe\u015faver kentindeki Afgan m\u00fclteciler, kurban bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak i\u00e7in Kazana m\u00fclteci kamp\u0131ndaki camide bir araya geldi.,Rusya`n\u0131n, Ukrayna`ya kar\u015f\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sava\u015f devam ediyor. \u00dclkenin do\u011fusunda s\u0131cak \u00e7at\u0131\u015fmalar devam ediyor.,Suriye\u2019nin Azez il\u00e7esinde bayram namaz\u0131 i\u00e7in y\u00fczlerce ki\u015fi camilere ak\u0131n etti. D\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde Kurban Bayram\u0131 co\u015fkusu ya\u015fan\u0131yor. Suriye\u2019nin Halep kentine ba\u011fl\u0131 Azez il\u00e7esinde de y\u00fczlerce ki\u015fi bayram namaz\u0131 i\u00e7in camilere ak\u0131n etti. Namaz\u0131n ard\u0131ndan bah\u00e7ede bir araya gelen cemaat birbiriyle bayramla\u015ft\u0131. Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131n bu topraklarda ya\u015fayan insanlar i\u00e7in \u00f6neminden bahseden Musab, \u201cSuriyeli insanlar ve \u0130slam uluslar\u0131 her y\u0131l daha iyi. Devrimimiz i\u00e7in zafer istiyoruz\u201d dedi.,Yo\u011funluk nedeniyle namaz k\u0131lmak isteyen M\u00fcsl\u00fcmanlar s\u0131raya girdi, namaz iki kez art arda k\u0131l\u0131nd\u0131. Hutbeler Arap\u00e7a, \u0130ngilizce, T\u00fcrk\u00e7e ve Japonca olmak \u00fczere 4 dilde okundu.