Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü! O anlar anbean kaydedildi

, Bu b\u00f6lgelerden biri de \u00dcsk\u00fcdar'da bulunan \u00c7aml\u0131ca Radyo-TV Kulesi oldu., Esenyurt'ta bir\u00e7ok d\u00fckkan ve evi su bast\u0131. , Ya\u011f\u0131\u015f sert bir \u015fekilde etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken d\u00fcn gece saatlerinde \u00e7akan \u015fim\u015fekler resmen ortal\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnd\u00fcze \u00e7evirdi.,Anadolu Yakas\u0131nda bulunan ve \u0130stanbul\u2019un siluetlerinden biri haline gelen \u00c7aml\u0131ca Radyo ve Televizyon Kulesi\u2019ne ya\u011f\u0131\u015f esnas\u0131nda y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u00c7aml\u0131ca Radyo ve Televizyon Kulesi\u2019ne y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n isabet etti\u011fi anlar kameraya anbean yans\u0131d\u0131.,D\u00fcn gece saatlerinden itibaren \u0130stanbul'da etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f baz\u0131 noktalar\u0131 adeta fel\u00e7 etti.,G\u00fcnd\u00fcz etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fta yer yer \u015fim\u015fek \u00e7akmalar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Kulenin \u00fcst k\u0131sm\u0131na y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n isabet etmesiyle \u00e7evreye adeta \u0131\u015f\u0131k sa\u00e7\u0131ld\u0131.