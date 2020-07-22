Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Tand\u0131r yapman\u0131n \u00e7ok zor ve yorucu bir i\u015f oldu\u011funa de\u011finen Nuran Uluta\u015f, \u201cTand\u0131r yapmay\u0131 kaynanamdan \u00f6\u011frendim. Kaynanam yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131l bu i\u015fi yapt\u0131. Tand\u0131r yapmak \u00f6\u011frenmesi zor oldu\u011fu gibi yap\u0131m\u0131 da zor olan bir i\u015f. E\u015fim rahats\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in kaynanamdan \u00f6\u011frendi\u011fim bu i\u015fi evimin ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 i\u00e7in yap\u0131yorum. B\u00f6ylelikle \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n e\u011fitim masraflar\u0131n\u0131 da kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u201d dedi.,Tand\u0131r yapman\u0131n yorucu ve zaman alan bir i\u015f oldu\u011funa dikkat \u00e7eken Nuran Uluta\u015f, \u201cBir tane tand\u0131r\u0131n yap\u0131m\u0131 bir hafta s\u00fcr\u00fcyor. 10 ile 15 g\u00fcn aras\u0131nda da kurumaya b\u0131rak\u0131l\u0131yor. Yani yakla\u015f\u0131k 20-25 g\u00fcn kadar s\u00fcr\u00fcyor. Ancak bu s\u00fcre\u00e7te tand\u0131r g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kar\u0131lmamal\u0131, aksine g\u00f6lgelik bir yerde kendi halinde kurumal\u0131, yoksa tand\u0131r \u00e7atlar. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tand\u0131rlar\u0131n fiyat\u0131 boyutlar\u0131na g\u00f6re 200 TL ile 300 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor\u201d ifadelerini kulland\u0131. Tand\u0131r Ustas\u0131 Nuran Uluta\u015f, \u00e7amurun iyi bir \u015fekilde yo\u011frulmas\u0131n\u0131n ise tand\u0131r\u0131n uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.,Bu mesle\u011fi kaynanas\u0131ndan \u00f6\u011frendi\u011fini dile getiren Uluta\u015f, \u201cBu mesle\u011fi b\u00fcy\u00fcklerimiz yapard\u0131. Eskiden \u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan yap\u0131l\u0131rd\u0131 bu meslek ama \u015fimdilerde \u00e7ok nadir yap\u0131l\u0131yor. Unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f bir meslek. Ben bu i\u015fi yaparken mesle\u011fi ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken di\u011fer yandan da ge\u00e7imimi sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,8 \u00e7ocu\u011fu oldu\u011funu dile getiren tand\u0131r ustas\u0131 Nuran Uluta\u015f, \u201cBu tand\u0131rlar\u0131 satarak evimi ge\u00e7indirirken ayn\u0131 zamanda \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 da okutuyorum. \u015eu an da bir \u00e7ocu\u011fum \u00fcniversite okuyor 2 tanesi de bu sene \u00fcniversiteye gidecek. Geriye kalan \u00e7ocuklar\u0131m da in\u015fallah okuyacaklar. Hepsini okutaca\u011f\u0131m ki bizim ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zorluklar\u0131 ya\u015famas\u0131nlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Annesinin kendileri i\u00e7in \u00e7ok emek harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten tand\u0131r ustas\u0131 Nuran Uluta\u015f\u2019\u0131n 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Hilal Uluta\u015f, \u201cBabam hasta oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fam\u0131yor. Haliyle evin ge\u00e7imini ve bizim okul masraflar\u0131m\u0131z\u0131 annem kar\u015f\u0131lamak zorunda kal\u0131yor. Biz de okuldan arta kalan zamanlar\u0131m\u0131zda anneme yard\u0131m etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Lise bire gidiyorum. B\u00fcy\u00fcy\u00fcnce \u00f6\u011fretmen olmak istiyorum. Bu \u015fekilde aileme de destek olmak istiyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Ailesinin \u00e7ekti\u011fi zorluklar\u0131 \u00e7ekmek istemediklerine dikkat \u00e7eken Hilal Uluta\u015f kendisi gibi karde\u015flerinin de e\u011fitime b\u00fcy\u00fck \u00f6nem verdi\u011fini s\u00f6yleyerek s\u00f6zlerini noktalad\u0131.,,E\u015finin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7al\u0131\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Uluta\u015f, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 okutmak ve evin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in bu i\u015fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.