Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Eşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını belirten Ulutaş, çocuklarını okutmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yaptığını söyledi.