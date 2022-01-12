Çanak, çömlek, mücevher ve altın...Şans eseri kayıp şehir buldular

Demir \u00c7a\u011f\u0131'na ait bir k\u00f6y\u00fcn oldu\u011fu b\u00f6lgeden, 10 metre geni\u015fli\u011finde bir Roma yolu ge\u00e7iyor ve bu da Cherwell Nehri'ne yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle, ticaret i\u00e7in atl\u0131 arabalar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n,\u0130ngiltere'de Northamptonshire HS2 h\u0131zl\u0131 tren yolu g\u00fczergah\u0131nda, 2 bin y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n ge\u00e7mi\u015fe sahip ve \u00e7ok iyi korunmu\u015f halde bir Roma kasabas\u0131 ortaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ke\u015fif, \u00e7anak \u00e7\u00f6mlek, m\u00fccevher ve 300'den fazla madeni para gibi eski eserleri i\u00e7eriyor.\r\n\r\n,Madeni paralar ayr\u0131ca burada ciddi seviyede ticaret yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ediyor.\r\n\r\n,Siyah topra\u011f\u0131ndan dolay\u0131 Blackgrounds (Kara topraklar) olarak bilinen b\u00f6lgede cam kaplar, dekoratif \u00e7anak \u00e7\u00f6mlekler, m\u00fccevherler ve hatta makyaj malzemeleri bulundu.,Ke\u015fif tren hatt\u0131 projesi s\u0131ras\u0131nda, g\u00fcney Northamptonshire'da bir y\u0131ld\u0131r 80 arkeolo\u011fun kazd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan bir b\u00f6lgede bulunuyor.,Londra Arkeoloji M\u00fczesi Altyap\u0131s\u0131 M\u00fczesi'nden \u015fantiye m\u00fcd\u00fcr\u00fc James West \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n"B\u00f6ylesine iyi korunmu\u015f ve b\u00fcy\u00fck bir Roma yolunun yan\u0131 s\u0131ra, \u00e7ok say\u0131da y\u00fcksek kaliteli buluntu ortaya \u00e7\u0131karmak ola\u011fan\u00fcst\u00fc.\r\n\r\n,Bu kadar iyi korunmu\u015f olmalar\u0131 sayesinde burada ya\u015fayan insanlar hakk\u0131nda \u00e7ok \u015fey anlat\u0131yor."Kasaba, 2018'den beri rota \u00fczerinde bulunan 100'den fazla arkeolojik alandan biri.\r\n,.