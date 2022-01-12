Çanak, çömlek, mücevher ve altın...Şans eseri kayıp şehir buldular

İngiltere'de Northamptonshire HS2 hızlı tren yolu güzergahında, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip ve çok iyi korunmuş halde bir Roma kasabası ortaya çıkartıldı.