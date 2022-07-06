Canan Karatay, bu 3 besini 'Tüketen hasta olmaz' diyerek işaret etti

,"Bu besinler hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 \u00f6nemli bir vazife g\u00f6revi g\u00f6r\u00fcr.,Bu ba\u011f\u0131rsak dostu bakteriler ise ba\u011f\u0131rsak duvar\u0131nda bulunan ve besin emilimini sa\u011flayan villuslar\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 koruyarak, ba\u011f\u0131rsak hareketlerini d\u00fczenler.",Dr. Karatay, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulayarak ev yo\u011furdu, ev tur\u015fusu ve tur\u015fu suyunun birebir oldu\u011funu belirtti ve bunlar\u0131n ba\u011f\u0131rsaklardaki dost bakterilerin \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n,Ev yo\u011furdu ise, y\u00fcksek miktarda probiyotik i\u00e7erir. ,Hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 v\u00fccudun ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131 gerekir. ,Karatay s\u00f6zlerine \u015fu \u015fekilde devam etti:,Karatay, tur\u015fu suyunun d\u00fczenli t\u00fcketimi ile kaslar\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesi sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kas aras\u0131nda zaman i\u00e7inde toksinler birikti\u011fini ve tur\u015fu suyunun da bu toksinlerin at\u0131lmas\u0131na yard\u0131m olabilece\u011fini s\u00f6yledi.,\u00d6nerileri ile s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay ise bu konuda tedbir ama\u00e7l\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli 3 besinin t\u00fcketilmesi i\u00e7in \u00f6neride bulundu.,S\u0131caklar\u0131n gelmesiyle beraber hastal\u0131klarda da art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor hatta \u00f6yle ki azalan covid-19 vakalar\u0131 bile bu d\u00f6nemde tekrar h\u0131zla artmaya ba\u015flad\u0131.