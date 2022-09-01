Canan Karatay bu defa ezber bozdu: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz ama..

Obeziteyle mücadele yolunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan, kimi zaman da tepkilerin odağına yerleşen Prof. Dr. Canan Karatay bu defa ezber bozdu.