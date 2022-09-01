Canan Karatay bu defa ezber bozdu: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz ama..

Adana kebab\u0131na ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yakan Canan Karatay her zamanki gibi uyar\u0131 vermeyi de ihmal etmedi. \u201c\u0130stedi\u011finiz kadar yiyebilirsiniz\u201d diyen Canan Karatay sonras\u0131nda ise nas\u0131l yenilmesi gerekti\u011fini anlatt\u0131., Canan Karatay, \u015fekere d\u00f6n\u00fc\u015fen karbonhidratlar\u0131n ya\u011flanmaya neden oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti, "Ya\u011flar, v\u00fccutta hastal\u0131klara neden olan hormone \u00fcretir. Bunlar, beyinde damar yolu t\u0131kanmas\u0131, katarakt, fel\u00e7 ve kalp krizi gibi bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa neden olur. Ya\u011f yemedi\u011finiz i\u00e7in \u015feker yiyorsunuz. \u015eekeri de karbonhidrat olarak al\u0131yorsunuz. Bunlar v\u00fccutta ya\u011f olarak depo ediliyor. \u0130nsanlar bu nedenle \u015fi\u015fmanl\u0131yor" \u015feklinde konu\u015ftu.,Ekmek, pirin\u00e7, patates, makarna, baklava, b\u00f6rek, \u00e7ay \u015fekeri, meyve \u015fekeri, i\u00e7ti\u011finiz \u015fekerli i\u00e7ecekler, gazl\u0131 i\u00e7ecekler v\u00fccuda girdi\u011fi zaman kan \u015fekerinizi f\u0131rlat\u0131r. Bunlar insan v\u00fccudu i\u00e7in zehirdir. Bu zehir, v\u00fccudumuzda uzun s\u00fcre kalmas\u0131n diye v\u00fccut kendini koruma amac\u0131 ile pankreastan ins\u00fclin hormone salg\u0131lat\u0131r. \u0130,Her zaman \u015fa\u015f\u0131rtmay\u0131 ba\u015faran Karatay, bu sefer Adana kebab\u0131 ile ilgili s\u00f6yledikleriyle g\u00fcndeme geldi.,Karatay, ilk defa bir \u00fcr\u00fcn\u00fc yasaklamak yerine s\u0131n\u0131rs\u0131z yenebilece\u011fine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,ns\u00fclin hormonu da kan \u015fekerini, dola\u015f\u0131mdan hemen uzakla\u015fs\u0131n diye trigliseride \u00e7evirerek depoya g\u00f6nderir. \u0130ns\u00fclin hormone salg\u0131latan her \u015fey hastal\u0131klar\u0131n sebebidir. \u0130ns\u00fclin hormonunu salg\u0131latmayan besinler, k\u00f6y tereya\u011f\u0131, s\u0131zma zeytinya\u011f\u0131, omega-3 bal\u0131k ya\u011f\u0131d\u0131r. Bunlar\u0131n kalorisinden korkulmamas\u0131 gerekir. \u00c7\u00fcnk\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u011f yerseniz o ya\u011f v\u00fccudunuzda ya\u011f olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Ya\u011f yiyerek v\u00fccuttaki birikmi\u015f ya\u011flardan kurtulabilirsiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc ya\u011f sizi ac\u0131kt\u0131rmaz. Ya\u011f, uzun sure devam eden sa\u011fl\u0131kl\u0131 enerji sa\u011flar",Obeziteyle m\u00fccadele yolunda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndem olan, kimi zaman da tepkilerin oda\u011f\u0131na yerle\u015fen Prof. Dr. Canan Karatay bu defa ezber bozdu. ,Prof. Karatay, 30-40 y\u0131l \u00f6nceki bilgilere dayanan kalori hesab\u0131n\u0131n tarihe kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti ve \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,Prof. Karatay, Adana kebab\u0131 t\u00fcketimi ile ilgili soruya, \u201cAdana kebap memleketi. \u00c7ok lezzetli yemekleriniz var. \u0130stedi\u011finiz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest.\r\n\r\nAma yan\u0131nda ekmek ya da bulgur pilav\u0131 yemeyeceksiniz\u201d \u015feklinde yan\u0131t verdi.\r\n\r\n,\u015eeker hastal\u0131\u011f\u0131na da de\u011finen Karatay, \u201c\u015eeker hastal\u0131\u011f\u0131 asla genetik de\u011fildir, a\u015f\u0131r\u0131 d\u00fczeyde \u015feker t\u00fcketiminin sonucudur. Ayn\u0131 ailede g\u00f6r\u00fclmesi, ayn\u0131 aile i\u00e7inde ne g\u00f6r\u00fcyorsak onu yapmam\u0131z\u0131n sonucudur. Annemizden babam\u0131zdan ne g\u00f6r\u00fcrsek onu yap\u0131yoruz\u201d dedi.