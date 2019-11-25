Canan Karatay 'bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşıyor' dedi! Fiyatı yüzde 100 zamlandı

A\u011fustos ay\u0131nda 25 liradan sat\u0131lan kuyruk ya\u011f\u0131 \u015fu anda Adana Kasaplar \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131\u2019nda 50 liradan, baz\u0131 kasaplarda 52, marketlerde ise 56 liradan sat\u0131l\u0131yor. Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan al\u0131c\u0131 bulurken kuyruk ya\u011f\u0131 et fiyatlar\u0131yla adeta yar\u0131\u015f\u0131yor.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n talimat\u0131yla bu ihracat durduruldu. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde fiyatlar\u0131n d\u00fc\u015fece\u011fine inan\u0131yoruz. Do\u011fu illerinde 45 liraya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bilgisi geldi\u201d diye konu\u015ftu.,3-4 ay \u00f6ncesinde 25 liraya sat\u0131lan kuyruk ya\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 100 zamland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ya\u011fmur, \u201cKuyruk ya\u011f\u0131 \u015fu anda 50, kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 lira. 3-4 ay \u00f6ncesinde 25 lirayd\u0131. Tekrar bu fiyatlar a\u015fa\u011f\u0131ya inecek. \u0130stanbul, Ankara, \u0130zmir, Bursa ve Gaziantep gibi illere kuyruk ya\u011f\u0131 g\u00f6nderiliyor. Evlerde kullan\u0131l\u0131yor. \u015eimdi vatanda\u015flar\u0131m\u0131z art\u0131k eritip kuyruk ya\u011f\u0131 kullan\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Vatanda\u015f\u0131n kuyruk ya\u011f\u0131na talebinde art\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6yleyen Murat Saruhan Ya\u011fmur, \u201cKuyruk ya\u011f\u0131 20 derecede eriyor. Hi\u00e7bir zarar\u0131 yok. Di\u011fer ya\u011flardan daha sa\u011fl\u0131kl\u0131. Biz kuyruk ya\u011f\u0131 t\u00fcketiyoruz vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da t\u00fcketmesini istiyoruz\u201d dedi.,Adana'daki Kasaplar \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 esnaf\u0131ndan R\u0131dvan \u00d6kmen ise, kuyruk ya\u011f\u0131n\u0131 et ile neredeyse ayn\u0131 fiyata satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cYurt d\u0131\u015f\u0131ndan da isteyenler oluyor.,Adana Kasaplar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat Saruhan Ya\u011fmur, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kuyruk ya\u011f\u0131n\u0131 \u00f6zellikle kebap\u00e7\u0131lar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Canl\u0131 hayvan ihracat\u0131ndan dolay\u0131 elimizde darl\u0131k var. ,Almanya\u2019ya g\u00f6nderiyoruz. 3 ay \u00f6nce \u00e7ok ucuzdu. Etin fiyat\u0131 daha y\u00fcksekti o zaman. Ya\u011f fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131 et fiyatlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. \u0130thal oldu\u011fundan dolay\u0131 art\u0131yor fiyatlar. Yurt d\u0131\u015f\u0131na da bizden koyun gitti\u011fi i\u00e7in kesim az oluyor. Do\u011fal bir ya\u011f bu, kan\u0131 inceltiyor" dedi. (\u0130HA),Canan Karatay kuyruk ya\u011f\u0131 yiyem 95 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015f\u0131yor deyince ya\u011fa talep artt\u0131. Ya\u011f\u0131n kilosu 25 liradan 50 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.