Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama: Gençlerimizin ölüm sebebidir

Enerji i\u00e7eceklerinin zararl\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Karatay, "Enerji i\u00e7ecekleri gen\u00e7lerimizin zehridir. Onlar\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olur. Sporcular\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep oluyor. Bir kutu enerji i\u00e7ece\u011finin i\u00e7indeki yapay \u015fekerler kalp krizi sebebidir. Gen\u00e7lerimizin ve sporcular\u0131m\u0131z\u0131n erken \u00f6l\u00fcmlerinin sebebi enerji i\u00e7ecekleridir. T\u00fcm bu sebeplerden dolay\u0131 enerji i\u00e7ecekleri yasaklanmal\u0131d\u0131r. Gen\u00e7lerimize ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za yaz\u0131k olmas\u0131n" diye konu\u015ftu.,Ya\u011f ile beraber k\u0131rm\u0131z\u0131 etle birlikte yendi\u011fi zaman proteinin v\u00fccuda maksimum d\u00fczeyde faydas\u0131 vard\u0131r. Past\u0131rmada da hem k\u0131rm\u0131z\u0131 et hem de ya\u011f vard\u0131r. \u0130\u015fte bu da do\u011fan\u0131n dengesidir. O \u015fekilde insan v\u00fccuduna girmesi laz\u0131m. Ama i\u00e7inde katk\u0131 maddesi olmayacak.,\u015eimdi \u00fcretildi\u011fi gibi fabrikalarda \u00fcretilmeyecek. Eski ve do\u011fal past\u0131rmadan bahsediyorum. Paran\u0131z varsa bol bol yiyebilirsiniz. Past\u0131rma v\u00fccuttaki alevlenmeyi ve hastal\u0131klar\u0131 \u00f6nler. Yine ayn\u0131 \u015fekilde past\u0131rma, alzeimer, \u015feker ve kalp krizini de \u00f6nler." dedi.\r\n\r\n,Kayseri'de bu y\u0131l 3'\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen Kitap Fuar\u0131'na kat\u0131lan \u0130\u00e7 Hastal\u0131klar\u0131 ve Kardiyoloji Uzman\u0131 Prof. Dr. Canan Karatay, 'sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme' konulu programda konu\u015ftu.\r\n\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131 et hakk\u0131nda konu\u015fan Karatay, "Do\u011fal, i\u015flem g\u00f6rmemi\u015f, i\u00e7ine katk\u0131 maddesi koyulmam\u0131\u015f past\u0131rma d\u00fcnyan\u0131n en sa\u011fl\u0131kl\u0131 etidir. K\u0131rm\u0131z\u0131 et do\u011fal oldu\u011fu zaman sa\u011fl\u0131kl\u0131d\u0131r. K\u0131rm\u0131z\u0131 etin i\u00e7inde bulunan ya\u011f da do\u011fal oldu\u011fu zaman sa\u011fl\u0131kl\u0131d\u0131r.,\u200bKayseri'de d\u00fczenlenen Kitap Fuar\u0131'na kat\u0131lan Prof. Dr. Canan Karatay, past\u0131rman\u0131n faydalar\u0131ndan bahsederken, enerji i\u00e7ecekleri i\u00e7in 'zehir' ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n