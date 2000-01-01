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Türkiye Gazetesi

Canan Karatay’dan şaşırtacak açıklama: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay’dan şaşırtacak açıklama: At yemeği, sakın yemeyin

İki yılı aşkın süredir medyada görünmeyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın yeni kitabı Karatay Sözü kısa süre önce çıktı ve çok satanlar listesine girdi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, katıldığı bir programda sağlıklı yaşama dair dikkat çeken ve tartışmalara neden olacak açıklamalar yaptı. Karatay, yulafın insan yiyeceği değil at yiyeceği olduğunu ve metabolizma için zararı bulunduğunu savundu. Karatay ayrıca paket dondurmaların sağlıklı olmadığını, kelle paçanın ise en iyi antikor olduğunu belirtti.

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