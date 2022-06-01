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Türkiye Gazetesi

Canan Karatay ‘en kötü hastalık’ diyerek uyardı: Türkiye'nin %80’inde var ancak herkes söylemekten utanıyor

Canan Karatay ‘en kötü hastalık’ diyerek uyardı: Türkiye'nin %80’inde var ancak herkes söylemekten utanıyor

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü profesör YouTube’da katıldığı bir programda yine sağlık alanındaki tavsiyeleriyle dikkat çekti. Karatay, Türkiye’de kendisine gelen hastaların söylemekten utandığı hastalığın ‘kabızlık’ olduğunu açıkladı ve kabız olan kişilere bağırsakları çalıştırmak için tavsiyelerde bulundu. İşte Canan Karatay’dan öneriler…

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