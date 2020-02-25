Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara akın etti

\u00c7in'de binlerce ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olan korona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn etkisi d\u00fcnyay\u0131 sararken, T\u00fcrkiye'de de vatanda\u015flar gribe yakalanmamak i\u00e7in sakatat\u00e7\u0131lara ak\u0131n etti.,Sakatat\u00e7\u0131larda a\u015f\u0131r\u0131 yo\u011funluk olurken, vatanda\u015flar en \u00e7ok ayak ve kelle sakatat\u0131na ilgi g\u00f6steriyor., Dana aya\u011f\u0131n\u0131n tanesi 9 liradan sat\u0131l\u0131rken, kuzu ise 3 lira 50 kuru\u015ftan al\u0131c\u0131 buluyor. Kelle etinin kilosu ise 24 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n,Bursa'da tarihi Tuz Pazar\u0131'nda bulunan sakatat\u00e7\u0131larda ayak ve kelle yok sat\u0131yor. ,Prof. Dr. Canan Karatay'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 "Vir\u00fcsten kurtulmak i\u00e7in kelle pa\u00e7a i\u00e7in" a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra vatanda\u015flar solu\u011fu sakatat\u00e7\u0131larda ald\u0131. ,Canan Karatay'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra kelle ve ayak sat\u0131\u015flar\u0131nda g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir art\u0131\u015f oldu\u011funu ifade eden sakatat\u00e7\u0131lar, "K\u0131\u015f aylar\u0131 olmas\u0131 m\u00fcnasebetiyle sakatat sat\u0131\u015flar\u0131 olduk\u00e7a iyi. ,Canan Karatay'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sonra ise ayak ve kelle sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z artt\u0131. ,Vatanda\u015flar en \u00e7ok ayak ve kelle eti al\u0131yor. Dana aya\u011f\u0131 9 lira, kuzu aya\u011f\u0131 ise 3 lira 50 kuru\u015f. Kelle etinin kilosunu ise 24 liradan satmaktay\u0131z" dedi.\r\n