Caner Erkin'den taraftarların tepkisini çeken hareket

Bu hareket \u00e7ok konu\u015fulur! Formas\u0131n\u0131 yere f\u0131rlatt\u0131, tepki ya\u011fd\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Caner Erkin'in alt duda\u011f\u0131ndaki kanamay\u0131 fark eden hakem Ya\u015far Kemal U\u011furlu, kenara gitmesini ve tedavi olmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Formas\u0131na da kan bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten hakem U\u011furlu, Caner'in formas\u0131n\u0131 da de\u011fi\u015ftirmesini talep etti. ,Caner Erkin kanaman\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtse de hakem kenara gitmesini \u0131srarl\u0131 bir \u015fekilde s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine sar\u0131 lacivertli futbolcu, \u00fczerindeki formas\u0131n\u0131 da \u00e7\u0131kararak sinirli bir \u015fekilde kenara y\u00f6neldi. Caner Erkin, elindeki formay\u0131 sinirli bir \u015fekilde yere atarak yeni forma istedi. Tecr\u00fcbeli futbolcu, tedavisinin ard\u0131ndan tekrar sahaya d\u00f6nd\u00fc.,Fenerbah\u00e7e ile Fatih Karag\u00fcmr\u00fck aras\u0131ndaki m\u00fccadelenin 16. dakikas\u0131nda Caner Erkin ile ma\u00e7\u0131n hakemi Ya\u015far Kemal U\u011furlu aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131.,DAVRANI\u015eI TEPK\u0130 \u00c7EKT\u0130\r\n\r\nSar\u0131 lacivertli taraftarlar, Caner Erkin'in formay\u0131 yere atma \u015fekline sosyal medyadan tepki g\u00f6sterdi.