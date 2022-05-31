Caner Toygar sosyal medyadan kötü haberi duyurdu

350 bine yak\u0131n takip\u00e7isinin bulundu\u011fu Instagram hesab\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yay\u0131nlayan Toygar, ''Yar\u0131n beynimdeki g\u00f6r\u00fcnen kitle ila\u00e7l\u0131 mr \u00e7ekilecek. Umar\u0131m k\u00f6t\u00fc bir \u015fey \u00e7\u0131kmaz. Merak edip sordu\u011funuz i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim'' ifadelerini kulland\u0131. ,Bir d\u00f6nem taliplerini aramak i\u00e7in ekrana \u00e7\u0131kan ve Gelinim Olur musun? yar\u0131\u015fmas\u0131nda kafas\u0131nda k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bardakla haf\u0131zalara kaz\u0131nan damat aday\u0131 Caner Toygar k\u00f6t\u00fc haberi sosyal medyadan duyurdu.\r\n\r\n,Caner Toygar'a takip\u00e7ilerinden 'ge\u00e7mi\u015f olsun' mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n,Nisan 2017'de evlilik program\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Berke Kentli ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftiren ancak 6 ay sonra bo\u015fanma karar\u0131 alan ve hayat\u0131na bekar olarak devam eden Caner Toygar, sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile sevenlerini endi\u015felendirdi.\r\n\r\n,Toygar payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klama k\u0131sm\u0131na ise ''Gece ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131yla uyan\u0131p saatlerce agridan duram\u0131yordum mr \u00e7ekildi a\u011fr\u0131 olan b\u00f6lgede bir s\u0131k\u0131nt\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc yar\u0131n netle\u015fmesi i\u00e7in ila\u00e7l\u0131 mr \u00e7ekilecek umar\u0131m k\u00f6t\u00fc bir\u015fey \u00e7\u0131kmaz..'' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n