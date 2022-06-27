CANLI ALTIN FİYATLARI – Altın fiyatları düşüyor! 27 Haziran 2022 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftanın ilk iş günüde de sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası düşüşe geçen gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Çeyrek altında düşüş trendine girmiş durumda. Ons altın ise küresel piyasalarda güçlenmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise ‘Gram altın düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları neden düşüyor?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 27 Haziran Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Haziran Pazartesi günü altındaki son durum...