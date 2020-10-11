Canlıların bilinmeyen müthiş özellikleri

Bizon s\u00fcr\u00fcs\u00fc belli bir taktikle y\u00fcr\u00fcr, en g\u00fc\u00e7l\u00fc olan en \u00f6nde... Di\u011fer gen\u00e7 ve kuvvetli olanlar kenarlarda, zay\u0131f, ya\u015fl\u0131 ve k\u00fcm olanlar ortada yer alarak koruma alt\u0131nda giderler. ,Ok\u00e7u bal\u0131klar suyun i\u00e7inden d\u0131\u015far\u0131y\u0131 g\u00f6zetler. A\u011fa\u00e7 dallar\u0131na konan b\u00f6cekleri, tek at\u0131ml\u0131k su f\u0131rlatarak avlar. Bunu yaparken suya vuran \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n k\u0131r\u0131lma a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131 hesap eder ve asla hedefi \u0131skalamaz. ,En \u015fevkatli kucaklama maymunlardad\u0131r. Bazen anne maymun \u00f6len yavrusunu bile aylarca kuca\u011f\u0131nda ta\u015f\u0131r. ,Somon bal\u0131klar\u0131 yumurtalar\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra \u00f6l\u00fcr. B\u00f6cekler bu \u00f6l\u00fc bal\u0131klar\u0131 yiyerek beslenir. Yumurtalar b\u00fcy\u00fcy\u00fcp yavru olduklar\u0131nda ise bu kez yavrular b\u00f6cekleri yiyerek beslenir. ,En kal\u0131n g\u00f6z zar\u0131 porsukta bulunur. Burnu ile deldi\u011fi topra\u011f\u0131 ayaklar\u0131yla tahliye ederken g\u00f6z\u00fcne toprak ka\u00e7mas\u0131n diye.,Di\u015fleri en kuvvetli canl\u0131 sincapt\u0131r. Sert kabuklu \u015feyler yedikleri i\u00e7in buna ihtiya\u00e7lar\u0131 vard\u0131r. Ayr\u0131ca di\u015fleri d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde yerine yenisi \u00e7\u0131kar. ,Z\u00fcrafalar uyumak i\u00e7in yere indiklerinde tehlike an\u0131nda v\u00fccutlar\u0131n\u0131 tekrar aya\u011fa kald\u0131rmalar\u0131 zaman al\u0131r. Bu y\u00fczden z\u00fcrafalara bir g\u00fcnde 5 dakikal\u0131k uyku yeter. ,Leoparlar avlar\u0131na yakla\u015f\u0131rken g\u00fcne\u015fi \u00f6nlerine al\u0131rlar. G\u00f6vdeleri kendinden \u00f6nce av\u0131na g\u00f6z\u00fckmesin diye....