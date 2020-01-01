Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'dan üzen haber!

Ertu\u011frul Gazi\u2019den gelen haberin ard\u0131ndan dizinin hayranlar\u0131 bir sonraki b\u00f6l\u00fcm\u00fc heyecanla beklemeye ba\u015flad\u0131 ancak k\u00f6t\u00fc haber geldi...,Yeni hafta ba\u015flam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen 7. B\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nlanmad\u0131!,Fragman\u0131n yay\u0131nlanmam\u0131\u015f olmas\u0131 nedeniyle milyonlarca ki\u015fi internette \u201cKurulu\u015f Osman bu hafta var m\u0131?\u201d sorusunun cevab\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.,Ba\u015frollerinde Burak \u00d6z\u00e7ivit, Nurettin S\u00f6nmez, Rag\u0131p Sava\u015f, \u00d6zge T\u00f6rer gibi isimlerin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Kurulu\u015f Osman dizisi \u00c7ar\u015famba g\u00fcnleri yay\u0131nlan\u0131yor. ,KURULU\u015e OSMAN YEN\u0130 B\u00d6L\u00dcM NE ZAMAN?\r\n\r\nKurulu\u015f Osman yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ne zaman yay\u0131nlanaca\u011f\u0131 ile ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmasa da yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn 8 Ocak \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanmas\u0131 bekleniyor.,1 OCAK \u00c7AR\u015eAMBA ATV YAYIN AKI\u015eI\r\n\r\n1 Ocak \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 Atv ekranlar\u0131nda saat 20.00\u2019de Malefiz adl\u0131 yabanc\u0131 film yay\u0131nlanacak. Saat 22.00\u2019de ise Karayip Korsanlar\u0131: Siyah \u0130ncinin Laneti filmi izleyiciyle bulu\u015facak.,Yeni y\u0131l\u0131n ilk haftas\u0131 b\u00fct\u00fcn televizyon dizileri yay\u0131n ak\u0131\u015flar\u0131na bir haftal\u0131k ara verdi.,Fakat 1 Ocak \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc y\u0131lba\u015f\u0131 olmas\u0131 nedeniyle dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanmayacak.,Bu aradan Kurulu\u015f Osman izleyicileri de etkilendi.