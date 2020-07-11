CAS'dan Trabzonspor açıklaması

Uluslararas\u0131 Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn Avrupa kupalar\u0131ndan 1 y\u0131l men edilmesine ili\u015fkin itiraz\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fi duru\u015fman\u0131n 16 Temmuz'da yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,CAS, g\u00fcncelledi\u011fi duru\u015fma tarihlerini a\u00e7\u0131klad\u0131. Trabzonspor ile UEFA aras\u0131ndaki duru\u015fman\u0131n 16 Temmuz Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.,UEFA, finansal y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerine uymad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalar\u0131ndan 1 y\u0131l men edilmesine karar vermi\u015fti.,KAYNAK: AA