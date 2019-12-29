Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu

Ad\u0131yaman'\u0131n \u00c7elikhan il\u00e7esindeki \u00c7at Baraj\u0131'nda bulunan "y\u00fczen adalar", b\u00f6lgede etkili olan so\u011fuk hava dolay\u0131s\u0131yla dondu.,Y\u00fczen adalar\u0131n donmas\u0131, foto\u011fraf tutkunlar\u0131 ve do\u011faseverler i\u00e7in g\u00fczel manzaralar olu\u015fturdu.,\u0130\u015fte o kareler...,.,Do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle her mevsim \u00f6zellikle yerli turistlerin ilgi g\u00f6sterdi\u011fi baraj\u0131n k\u0131y\u0131lar\u0131ndaki y\u00fczen adalar, il\u00e7ede hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fmesiyle buz tuttu. ,\u00c7elikhan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Bulut, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, y\u00fczen adalar\u0131 g\u00f6rmek isteyenleri il\u00e7eye beklediklerini s\u00f6yledi.