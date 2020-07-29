Çatı katında bir anda ortaya çıktı... Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı!

Tav\u015fanl\u0131 il\u00e7esi Tepecik beldesi yolu \u00fczerinde bulunan bah\u00e7e evinin \u00e7at\u0131 aral\u0131\u011f\u0131ndaki kiremitlerin alt\u0131na ar\u0131lar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 yuva ilgi oda\u011f\u0131 oldu., Bah\u00e7e evinin sahibi Mehmet Er, yuvay\u0131 bah\u00e7esindeki kameralar sayesinde fark etti\u011fini s\u00f6yledi., Er, "Daha \u00f6nceden bah\u00e7e evimde h\u0131rs\u0131zl\u0131k olmu\u015ftu. ,Ben de kamera kurdurdum. Sonra kameradan bir g\u00fcn bir bakt\u0131m \u00e7ok tuhaf renklerde bir ku\u015f ve yuvas\u0131n\u0131n oldu\u011funu fark ettim. ,Ona bakmaya \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda yuvay\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Bu yuvay\u0131 ilk g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde ne oldu\u011funu anlayamad\u0131m. \u00c7ok tuhaf bir yap\u0131s\u0131 var. Sonradan internet \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rma sonucunda yabani ar\u0131 yuvas\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendim. ,Bu yuvan\u0131n hemen \u00fczerinde ku\u015f yuvas\u0131 da var. Her iki farkl\u0131 canl\u0131n\u0131n ayn\u0131 yerde yuva yapmas\u0131 da olduk\u00e7a ilgin\u00e7 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi.\r\n,Benzer yuvalar\u0131n ar\u0131larla ilgili m\u00fcze oldu\u011funu \u00f6\u011frendi\u011fini belirten Er, kendisinin de buraya vermek istedi\u011fini ifade etti.