CDC resmi duyuruyu yaptı! Koronavirüse 3 yeni belirti eklendi

D\u00fcnya yeni tip koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadelesine devam ederken 200 \u00fclkede yay\u0131lan vir\u00fcste vaka say\u0131lar\u0131 artmaya devam ediyor.\r\n,\u00c7in'in Hubey eyaletine ba\u011fl\u0131 Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tespit edilen ki\u015fi say\u0131s\u0131 d\u00fcnya genelinde 9 milyon 552 bini a\u015ft\u0131.\r\n,Aral\u0131k 2019'da ilk kez g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flanan Covid-19 \u00e7ok y\u00fcksek bir bula\u015f\u0131c\u0131l\u0131\u011fa sahip ve b\u00f6ylelikle d\u00fcnyan\u0131n hemen tamam\u0131na yay\u0131lm\u0131\u015f durumda.\r\n,Bilim insanlar\u0131 vir\u00fcs\u00fcn insandan insana nas\u0131l bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ne t\u00fcr belirtiler g\u00f6sterdi\u011fini ara\u015ft\u0131rmaya aylard\u0131r devam ediyor. Covid-19'un bula\u015ft\u0131ktan sonra g\u00f6sterdi\u011fi belirtiler daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f, insanlar\u0131n bu belirtileri takip ederek dikkatli davranmalar\u0131 gerekti\u011fi konusunda uyar\u0131lar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,ATE\u015e - \u00d6KS\u00dcR\u00dcK\r\n,ABD'nin en \u00f6nemli sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131ndan Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezi (CDC) yeni bir a\u00e7\u0131klama yaparak koronavir\u00fcse 3 yeni belirti ekledi.CDC'nin yapt\u0131\u011f\u0131 yeni a\u00e7\u0131klamyla birlikte koronavir\u00fcs\u00fcn belirtileri 11'e y\u00fckselmi\u015f oldu.\r\n\r\n,NEFES DARLI\u011eI - HALS\u0130ZL\u0130K\r\n,\u015eimdiye kadar a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f yayg\u0131n belirtiler \u015funlard\u0131:\r\n,BO\u011eAZ A\u011eRISI\r\n,Uzmanlara g\u00f6re art\u0131k "t\u0131kan\u0131kl\u0131k", "burun ak\u0131nt\u0131s\u0131", "halsizlik" ve "ishal" de koronavir\u00fcs belirtileri olarak kabul edilecek. New York merkezli Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezi, bu yeni belirtileri internet sitesinde yay\u0131nlayarak resmi olarak duyurmu\u015f oldu.\r\n\r\n,BA\u015e A\u011eRISI - KAS A\u011eRISI\r\n,TAT VE KOKU KAYBI\r\n,CDC, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla bu en bilinen yayg\u0131n belirtilere yenilerini ekledi.\r\n