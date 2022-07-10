Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'den düğün sonrası ilk hamle

1 Temmuz’da NBA oyuncusu Cedi Osman ile nikah masasına oturan ve sonrasında çok konuşulan bir düğünle gündeme gelen Ebru Şahin, düğünden sonra ilk iş olarak soyadını değiştirdi.