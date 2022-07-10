Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'den düğün sonrası ilk hamle

Formalite gere\u011fi yap\u0131lan nikah t\u00f6reninde e\u011flenceli anlar ya\u015fand\u0131.,.,1 Temmuz\u2019da NBA oyuncusu Cedi Osman ile nikah masas\u0131na oturan ve sonras\u0131nda \u00e7ok konu\u015fulan bir d\u00fc\u011f\u00fcnle g\u00fcndeme gelen Ebru \u015eahin, d\u00fc\u011f\u00fcnden sonra ilk i\u015f olarak soyad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi. ,Cedi Osman ise \u201cHem yak\u0131n dostlar\u0131m\u0131z hem de ailemiz burada. Her \u015fey \u00e7ok g\u00fczel olsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u00dcnl\u00fc basketbolcu, Ebru \u015eahin'i gelinlikle g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ilk anlar\u0131 ise \u201cGer\u00e7ekten bay\u0131ld\u0131m. O an zaten bir anda gittim. Hi\u00e7 yoktum o anda\u201d s\u00f6zleriyle anlatt\u0131.,Ebru \u015eahin\u2019in \u015fahitli\u011fini ise menajeri ve yak\u0131n dostu Abdullah Bulut yapt\u0131. Cedi Osman\u2019\u0131n \u015fahitli\u011fini ise Okan Can Yant\u0131r \u00fcstlendi.,N\u0130KAH MEMURU ACUN ILICALI - \u00c7iftin nikah\u0131n\u0131 formalite gere\u011fi medya patronu Acun Il\u0131cal\u0131 k\u0131yd\u0131. Temsili nikah esnas\u0131nda Il\u0131cal\u0131'n\u0131n s\u00f6zleri konuklar\u0131 g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Oyuncu Ebru \u015eahin d\u00fc\u011f\u00fcn \u00f6ncesi, \u201cMakedonya'da aile aras\u0131nda nikah yapm\u0131\u015ft\u0131k. Burada arkada\u015flar\u0131m\u0131zla e\u011flenmek istiyoruz. \u00c7ok heyecanl\u0131y\u0131m, \u00e7ok da bir \u015fey diyemiyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,SOYADINI DE\u011e\u0130\u015eT\u0130RD\u0130 - NBA oyuncusu Cedi Osman ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftiren \u015eahin'den nikah sonras\u0131 ilk hamle geldi. \u015eahin, Instagram hesab\u0131nda soyad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirerek, ismini "Ebru S\u0327ahin Osman" olarak g\u00fcncelledi.,\u00dcnl\u00fc oyuncu Ebru \u015eahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman d\u00fcn ak\u015fam a\u015fklar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Ala\u00e7at\u0131\u2019da d\u00fc\u011f\u00fcn yapt\u0131. 1 Temmuz\u2019da Kuzey Makedonya'da evlenen \u00e7iftin temsili nikah\u0131n\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 k\u0131yd\u0131.,Yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ld\u0131r sevgili olan ve birlikteliklerini nikah masas\u0131na ta\u015f\u0131yan \u00e7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne sanat, sosyete ve spor camias\u0131ndan pek \u00e7ok ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.