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Türkiye Gazetesi

Çekicinin üstünde şehir turu atan lüks araca asttığı pankart görenleri şoke etti

Çekicinin üstünde şehir turu atan lüks araca asttığı pankart görenleri şoke etti

Antalya’da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde Mercedes marka C-200 d AMG tipi 2017 model aracı 136 bin TL’ye satın aldı. İddiaya göre, araç alındıktan 3 ay sonra 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yanmaya başladı. Uyarı ışığının ardından aracı aldığı servise götüren Aydemir, servisin araca yağ ilave yapmasının ardından 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı.

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