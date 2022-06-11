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Türkiye Gazetesi

Çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Demir eksikliğini bitiriyor, sindirimi rahatlatıyor... Malta eriğinin faydaları saymakla bitmiyor

Çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Demir eksikliğini bitiriyor, sindirimi rahatlatıyor... Malta eriğinin faydaları saymakla bitmiyor

MALTA ERİĞİNİN FAYDALARI...

Demir eksikliğini bitiriyor, gözlere iyi geliyor... Çekirdeğini kaynatıp suyunu içince sindirimi rahatlatıyor... Malta eriğinin ve çekirdeğinin faydalarını duyanlar çekirdekleri bir daha çöpe atmayacak. Daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişen malta eriği, düşük kaloriye sahip olması nedeniyle özellikle formuna dikkat edenler tarafından tüketiliyor. İçerdiği A vitamini gözleri korurken, kan şekerini düşürüyor ve aynı zamanda tümör ve kanser riskini de azaltıyor. İşte malta eriği kalorisi ve besin değeri...

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