Çekirdekten başladığı işinde 3’üncü şubesini açtı, 50 kadına istihdam sağladı

Buldi, y\u0131llarca burada edindi\u011fi tecr\u00fcbeyi Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Palu ve Sivrice il\u00e7elerinde usta \u00f6\u011freticilik yaparak s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. ,Buldi, k\u0131z karde\u015fiyle birlikte 2011 y\u0131l\u0131nda \u00f6nce KOSKEB\u2019ten giri\u015fimcilik e\u011fitimi ald\u0131. Daha sonra 2012 y\u0131l\u0131nda Diyarbak\u0131r\u2019a gelerek Ticaret ve Sanayi Odas\u0131ndan destek alarak Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n G\u00fczeli k\u00f6y\u00fcnde a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ilk at\u00f6lye ile 30 ki\u015fiye istihdam sa\u011flad\u0131. ,Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Ba\u011flar il\u00e7esinde at\u00f6lyeler a\u00e7t\u0131. \u015eu anda 50 kad\u0131na istihdam sa\u011flay\u0131p yoluna devam eden Buldi, kalitesine g\u00f6re 1,5 y\u0131la kadar yap\u0131m\u0131 devam eden hal\u0131lar\u0131 300 ile 4 bin dolar aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasas\u0131na s\u00fcrerek sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Reklamda \u0130ran hal\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Buldi, T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ve hal\u0131 kalitesinin, d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7bir yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130\u015f kad\u0131n\u0131 Song\u00fcl Buldi, Elaz\u0131\u011f Palu ve Sivrice\u2019de usta \u00f6\u011freticilik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, KOSKEB deste\u011fiyle iki ay giri\u015fimcilik e\u011fitimi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. 2011\u2019de k\u0131z karde\u015fiyle birlikte belgeyi ald\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Buldi, "Sonu\u00e7ta k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcmden beri yapt\u0131\u011f\u0131m bir meslektir. Neden kendi i\u015fimi kurmayay\u0131m karar\u0131n\u0131 verdim. 2012\u2019de Diyarbak\u0131r\u2019a gelerek hi\u00e7bir yere gitmedim. Direkt Diyarbak\u0131r Ticaret ve Sanayi Odas\u0131na gittim. Ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Dedim ba\u015fkan, ben bu i\u015fi kurma karar\u0131 verdim. Siz bana hangi konuda destek \u00e7\u0131kabilirsiniz. Dediler, \u0130\u015eKUR deste\u011fi \u00e7\u0131kabiliriz. Diyarbak\u0131r G\u00fczeli k\u00f6y\u00fcnde ilk at\u00f6lyemi a\u00e7t\u0131m. S\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131m\u0131z oldu. Yine ilk etapta ba\u015far\u0131yla hal\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k. 8 y\u0131la yak\u0131n orada i\u015fimizi s\u00fcrd\u00fcrd\u00fck. Ondan sonra ikinci \u015fubemizi Lice Yaprak k\u00f6y\u00fcnde a\u00e7t\u0131k. Orada 20 k\u0131z\u0131m\u0131zla devam etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ta ki 31 Marta kadar. Orada at\u00f6lyemiz zarar g\u00f6rd\u00fc. Sipari\u015f hal\u0131lar\u0131m\u0131z vard\u0131. Yakla\u015f\u0131k 500 bin lira zarar\u0131m\u0131z oldu. Hal\u0131lar\u0131m\u0131z kesilmi\u015fti orada. Oradan \u00e7ekilme karar\u0131n\u0131 ald\u0131k. \u015eu anda Hani\u2019de i\u015fimizi devam ettiriyoruz. Orada da 30 k\u0131z\u0131m\u0131zla devam ediyoruz. Hani\u2019de iki \u015fubemiz var. Toplamda Diyarbak\u0131r\u2019da 50 kad\u0131nla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" dedi.,El eme\u011fi hal\u0131n\u0131n kalitesinin, hal\u0131n\u0131n biti\u015finin belirledi\u011fini dile getiren Buldi, "Hal\u0131 y\u00fcksek kalite oldu mu 1 y\u0131l, 1 bu\u00e7uk y\u0131l gibi bir s\u00fcre hal\u0131m\u0131z tezgahta kal\u0131yor. \u015eu an yap\u0131lan hal\u0131lar\u0131m\u0131z 3,5, 4 ay aras\u0131nda 6 metrelik hal\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131yoruz. Yurt d\u0131\u015f\u0131na yap\u0131yoruz. Fransa\u2019ya kadar da hal\u0131lar\u0131m\u0131z gitti. Fransa ve Amerika\u2019ya g\u00f6nderdik. \u015eu anki hedefimiz Diyarbak\u0131r\u2019da dikti\u011fimiz hal\u0131lar\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye tan\u0131tmak ve Avrupa\u2019ya ihra\u00e7 etmek. Genel olarak sabit maa\u015fla \u00e7al\u0131\u015fmak daha cazip geliyor. Ailem de destek \u00e7\u0131kacak bir g\u00fc\u00e7te de\u011fildi. Ondan dolay\u0131 aileye s\u00f6yleme gere\u011fi duymad\u0131m, \u00f6n\u00fcm\u00fcze engel olurlar diye. K\u0131z karde\u015fimle yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Kad\u0131nlara \u00e7a\u011fr\u0131m\u0131z kendi ayaklar\u0131 \u00fcst\u00fcne dursunlar. Evet, ev han\u0131ml\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok g\u00fczel. Onu da k\u00fc\u00e7\u00fcmsemiyoruz. \u0130\u015f kad\u0131n\u0131 da oluyoruz. Ama her zaman kendi \u00e7ocuklar\u0131na \u00f6rnek olsunlar. Desen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 m\u00fc\u015fteriye g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. Sipari\u015f oldu\u011fu zaman, m\u00fc\u015fteri kendi modelini se\u00e7iyor. M\u00fc\u015fteri se\u00e7medi\u011fi zamanda biz, k\u0131z karde\u015fimle modellerimizi kendimiz se\u00e7iyoruz. \u015eu anda Diyarbak\u0131r motiflerini hal\u0131ya d\u00f6kmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00d6yle bir \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z var. Hal\u0131c\u0131l\u0131kta \u0130ran\u2019\u0131n reklam\u0131 yap\u0131l\u0131yor asl\u0131nda. T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ve hal\u0131 kalitesi d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7bir yerinde yok" diye konu\u015ftu.,Diyarbak\u0131r\u2019da ya\u015fayan 41 ya\u015f\u0131ndaki i\u015f kad\u0131n\u0131 Song\u00fcl Buldi, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta hal\u0131 dokuma at\u00f6lyesinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.