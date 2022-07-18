Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın aylık kazancı şoke etti

Evinin m\u00fctevaz\u0131 mutfa\u011f\u0131nda \u00e7ekti\u011fi videolarla pop\u00fcler olan Duymaz, bu sefer de ayl\u0131k kazanc\u0131yla g\u00fcndem oldu. ,Gen\u00e7 fenomen kendisiyle yap\u0131lan bir r\u00f6portaj\u0131nda ayl\u0131k kazanc\u0131yla ilgili soruya cevap verdi. ,Hatay\u2019\u0131n bir k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Duymaz, yapt\u0131\u011f\u0131 yemeklerle fenomen haline gelmi\u015fti. Zaman zaman ele\u015ftirilerin oda\u011f\u0131 olan \u00fcnl\u00fc isim bunlara ald\u0131rmam\u0131\u015f, payla\u015f\u0131mlar\u0131na devam etmi\u015fti.,Instagram ve TikTok\u2019ta \u00e7ekti\u011fi yemek videolar\u0131yla ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyurmay\u0131 ba\u015faran daha duymaz, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 estetikler ve de\u011fi\u015fimiyle \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. Fenomen isim, bu sefer de ayl\u0131k kazanc\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi.,M\u00fctevaz\u0131 mutfa\u011f\u0131nda \u00e7ekti\u011fi yemek videolar\u0131 ile tan\u0131nan fenomen sosyal medyada geni\u015f bir kitleye ula\u015ft\u0131. \u00d6yle ki \u015fu an Instagram\u2019da 1.1 milyon takip\u00e7isi mevcut.,Reklam alamamas\u0131ndan yak\u0131nan fenomen, \u201cYemek markalar\u0131 bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkada\u015flar\u0131m\u0131n ayl\u0131k gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun \u00e7eyre\u011fi! 'Ke\u015fke teklif gelse de hayat\u0131m\u0131n d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 olsa' diyorum" \u015feklinde konu\u015ftu. ,Sosyal medyada \u00e7ekti\u011fi yemek videolar\u0131yla pop\u00fcler olan Taha Duymaz\u2019\u0131n ayl\u0131k kazanc\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,Taha Duymaz \u00e7ekti\u011fi yemek videolar\u0131 kadar de\u011fi\u015fimiyle de \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. Hatta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 burun ameliyat\u0131yla g\u00fcndem olmu\u015ftu. Bu s\u00fcreci ise Youtube\u2019dan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bir video ile takip\u00e7ilerine aktarm\u0131\u015ft\u0131. ,Verdi\u011fi cevapla Duymaz'\u0131n ayl\u0131k gelirinin 25 ila 40 bin TL aras\u0131nda oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.