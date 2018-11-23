Cem Özer'den 42 gün sonra sağlık durumu açıklaması

42 g\u00fcn sonra yo\u011fun bak\u0131mdan \u00e7\u0131kan, 59 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu Cem \u00d6zer sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k durumum iyi, tabii ki daha iyi g\u00fcnlerimiz oldu. Her g\u00fcn daha iyiye gidiyor. Fizik tedavi ile devam ediyoruz. Zor g\u00fcnler ge\u00e7irdik tabii\u2026 Her \u015ferde bir hay\u0131r vard\u0131r. Bundaki hay\u0131r da \u015fu oldu; Benim \u00e7ok sevdi\u011fim insanlar varm\u0131\u015f, beni \u00e7ok sevenler varm\u0131\u015f. Bunlar\u0131n fark\u0131nda de\u011filmi\u015fiz.\r\n\r\n, Birbirimize verebilece\u011fimiz en b\u00fcy\u00fck hediye en b\u00fcy\u00fck arma\u011fan sevgimiz. Hi\u00e7 ummad\u0131\u011f\u0131m ki\u015filer ziyarete geldi, sevgisini g\u00f6sterdi, g\u00f6zlerim dolu dolu oldu. Ve bir karar verdim ki, art\u0131k o insanlar\u0131 b\u0131rakmayaca\u011f\u0131m.\r\n\r\n,\r\n"\u00c7ekim s\u0131ras\u0131nda oldu olay. Bir sahne vard\u0131. Ben istasyonda kond\u00fckt\u00f6r ve tarikat \u015feyhini oynuyorum. Ko\u015fuyorum. Orada ay\u0131 \u00e7ukuru var. Bir k\u0131z oraya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. K\u0131z da benden intikam alacak. O ay\u0131 \u00e7ukuruna benim de d\u00fc\u015fmeme gerekiyor. Onun bir tekni\u011fi var ama g\u00f6rd\u00fck ki o teknik kurulmam\u0131\u015f. Y\u00f6netmen \u2018Cem atlar\u2019 dedi. Bende mesle\u011fim itibar\u0131yla gaza geldim. \u2018Gerekli \u00f6nlemleri alal\u0131m\u2019 dedim. \u00c7al\u0131\u015f \u00e7\u0131rp\u0131y\u0131 kald\u0131ral\u0131m, bunlar k\u0131r\u0131l\u0131r benim y\u00fcz\u00fcm\u00fc par\u00e7alar. D\u00fc\u015fece\u011fim yeri g\u00f6reyim ki, usturuplu d\u00fc\u015feyim dedim. Ben g\u00f6remedim ve aya\u011f\u0131m\u0131 \u00e7ukurun kar\u015f\u0131 duvar\u0131na \u00e7arpt\u0131m. ,Es ge\u00e7memek laz\u0131m. De\u011fer verdi\u011fimiz, de\u011ferli zannetti\u011fimiz \u015feyler asl\u0131nda hi\u00e7 o kadar de\u011ferli de\u011fil. \r\n\r\nDamardan besleniyorum. \u00dclkemizin \u00fcnl\u00fc a\u015f\u00e7\u0131lar\u0131ndan \u015feflerinden \u00e7orbalar, re\u00e7eller, hepsinin \u00fcst\u00fcnde e\u015fim ve k\u0131z\u0131m\u0131n tuttu\u011fu notlar\u2026 ,Hangi y\u00f6renin nesi me\u015fhursa\u2026 Bu beni \u00e7ok duyguland\u0131rd\u0131.\r\n\r\nBen hep \u015fey derdim \u00d6l\u00fc seviyoruz ya\u2026 Cenazelerde g\u00f6zya\u015flar\u0131 d\u00f6k\u00fcyoruz\u2026 En \u00e7ok ben seviyorum \u015fovlar\u0131 yap\u0131yoruz.,O y\u00fczden Mehmet Ali\u2019nin ba\u015fucundan ayr\u0131lmay\u0131n. O alg\u0131l\u0131yor. Elini tutun. B\u0131rakmay\u0131n! En \u00e7ok sevdi\u011fi kimse o gitsin.\r\nSonra minik uyand\u0131rmalar ba\u015flad\u0131. Sonra zaten yukar\u0131ya \u00e7\u0131kard\u0131lar. Uzun s\u00fcre sizlerle g\u00f6r\u00fc\u015fme imkan\u0131m\u0131z olmad\u0131. \u0130nsanlar\u0131n bunca derdinin aras\u0131nda \u2018Cem \u00d6zer hastaym\u0131\u015f'\u0131 ekleyemeyiz.,Ben bilekte ne var ne yok k\u0131rm\u0131\u015f\u0131m. Bir sonraki g\u00fcn de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m, 3. G\u00fcn de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Sahne mundar olmas\u0131n diye\u2026\r\nSonra a\u011fr\u0131lar ba\u015flad\u0131. \u2018Doktora gitmek istiyorum\u2019 dedim. Beni arabayla buraya getirdiler. K\u0131r\u0131\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcnde 2,5 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmam aya\u011f\u0131m\u0131 k\u00f6t\u00fcle\u015ftirmi\u015f. O k\u0131r\u0131lan kemik i\u00e7eride kasa zarar vermi\u015f ve doku \u00f6lm\u00fc\u015f. Ama \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr iyiyim. Bana \u00e7ok iyi bakt\u0131lar. \u0130lgilerini \u00fczerimden eksik etmediler.",Cenazeden \u00f6nce bunlar yap\u0131lmal\u0131 derdim. Birinin heykelini dikecekseniz, ismini bir yere vereceksiniz bunu \u00f6lmeden yap\u0131n.\r\n\r\nBen o cenazeyi \u00f6lmeden ya\u015fad\u0131m.,\r\nBu arada e\u015fim ve k\u0131z\u0131m\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00e7ile \u00e7ektiler.\r\n\r\n\u0130yi ve s\u0131cak bir insan oldu\u011funu biliyorsum ama ne kadar fedakar ve candan oldu\u011funu bu s\u00fcre\u00e7te \u00f6\u011frendim\r\n\r\nY\u0131llard\u0131r karde\u015fim olan kuzenimle asl\u0131nda birbirimizi ne kadar sevdi\u011fimizi fark ettim.,Mali ile s\u0131k\u0131 bir dostlu\u011fum yok, onu ne kadar sevdi\u011fimi fark ettim.\r\n\r\nUyand\u0131\u011f\u0131m andan itibaren zihnim onunla me\u015fguld\u00fc.\r\n\r\n\u0130n\u015fallah bug\u00fcn yar\u0131n kendine gelir. Ne olur tutun elini b\u0131rakmay\u0131n.,\r\n"Bu bilinmeyen bir \u015fey. Doktorlar \u2018\u015fu an alg\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131k de\u011fil\u2019 diyebilir\u2026 Ama buna itibar etmeyin. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz yo\u011fun bak\u0131mda yatanlar her \u015feyi alg\u0131l\u0131yoruz ve hissediyoruz. Ben hi\u00e7bir \u015feyi k\u0131v\u0131rmayan bir insan\u0131m. Yo\u011fun bak\u0131mdayken dedim ki \u2018ben gittim, ben \u00f6ld\u00fcm\u2019 \u015euan ya\u015fad\u0131klar\u0131m bir hat\u0131rlama sadece\u2026 \u00d6l\u00fcm b\u00f6yle bir \u015fey demek ki\u2026 B\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131m kendimi\u2026 \u2018Oh be kurtulduk her \u015feyden. \u015eimdi annemle babamla zaman ge\u00e7iriyorum\u2019 dedim. \u015euurun yerinde olmamas\u0131 b\u00f6yle bir \u015fey. ,Sonra kar\u0131mla k\u0131z\u0131m\u0131 ba\u015f ucumda bana do\u011fru e\u011filip benimle konu\u015furken alg\u0131lad\u0131m. Onlar 5 dk kalm\u0131\u015f bana 1 saat geldi. Sonra dedim ki, \u2018Ne yap\u0131yorsun Cem, Sen gideceksin rahatlayacaks\u0131n da P\u0131nar ve Cemre ne yapacak. Mahvolurlar\u201d.