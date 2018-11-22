Cem Özer'den haber var

Film \u00e7ekimleri s\u0131ras\u0131nda sette kaza ge\u00e7iren, g\u00fcnlerce yo\u011fun bak\u0131mda kalan oyuncu Cem \u00d6zer, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede yar\u0131n saat 10.00'da bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyecek.\r\n,Rol ald\u0131\u011f\u0131 filmin \u00e7ekimi s\u0131ras\u0131nda aya\u011f\u0131 k\u0131r\u0131larak hastaneye kald\u0131r\u0131lan, oksijen tedavisi s\u0131ras\u0131nda sara n\u00f6beti ge\u00e7irdi\u011fi ve \u015fuuru kapand\u0131\u011f\u0131 belirtilen Cem \u00d6zer'den haber var., 59 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, yar\u0131n saat 10.00'da, tedavisinin devam etti\u011fi hastanede d\u00fczenlenecek bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili merak edilen sorular\u0131 cevaplayacak.\r\n\r\n,Cem \u00d6zer (d. 5 Ekim 1959; G\u00f6ksun, Kahramanmara\u015f), T\u00fcrk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar.\r\n\r\n,,\u0130stanbul \u00dcniversitesi Hukuk Fak\u00fcltesi'ni yar\u0131m b\u0131rakan sanat\u00e7\u0131, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Televizyonda Laf Laf\u0131 A\u00e7\u0131yor adl\u0131 program\u0131n sunuculu\u011fuyla tan\u0131nd\u0131. ,\u015eans\u0131n\u0131 Dene yar\u0131\u015fmas\u0131nda yar\u0131\u015fmac\u0131 olarak g\u00f6rev ald\u0131. \u00c7e\u015fitli sinema film ve dizilerinde rol ald\u0131. \r\n\r\n,Modac\u0131 Esin Mara\u015fl\u0131o\u011flu ve oyuncu Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay ile evlilikleri oldu. ,Cemre ad\u0131nda bir k\u0131z\u0131 ve Osman Nejat ad\u0131nda bir o\u011flu bulunmaktad\u0131r.