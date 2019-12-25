Cem Yılmaz gösteri öncesi hastanelik oldu! İşte Cem Yılmaz'ın sağlık durumu

\u00dcnl\u00fc komedyen Cem Y\u0131lmaz, Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 duyuru ile 25 Aral\u0131k yani bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fmesi planan g\u00f6sterisinin sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle ertelendi\u011fini duyurdu.,Affedin sizi zahmete soktu\u011fum i\u00e7in" notunu ekledi.,Cem Y\u0131lmaz videoda hayranlar\u0131na ciddi bir \u015feyinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken \u015faka yapmaktan geri durmad\u0131.,Cem Y\u0131lmaz hastane odas\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videoya "Sevenlerime duyuru ;) G\u00f6z var g\u00f6z var ! Bostanc\u0131 G\u00f6steri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kayd\u0131r\u0131ld\u0131... ,"HER \u015eEY YOLUNDA \u0130Y\u0130Y\u0130M"\r\n\u00dcnl\u00fc komedyen videoda, "Evet \u015fuanda Bostanc\u0131 G\u00f6ster Merkezi'nde olmam gerekiyordu ama hastanedeyim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. ,Ama her \u015fey yolunda iyim. Merak etmeyin." dedi.