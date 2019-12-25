Cem Yılmaz gösteri öncesi hastanelik oldu! İşte Cem Yılmaz'ın sağlık durumu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşmesi planan gösterisinin sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.