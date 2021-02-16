Cemal Hünal'dan dizi sürprizi! Ekranlara dönüyor

Survivor 2021'in daha ilk haftalar\u0131nda sakatl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 diskalifiye edilen Cemal H\u00fcnal, reyting rekortmeni dizi ile ekranlara geri d\u00f6nmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Iss\u0131z Adam filmindeki rol\u00fcyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan Cemal H\u00fcnal, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Survivor 2021'den sakatl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 diskalifiye edilmi\u015f, yar\u0131\u015fmaya g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde veda etmek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.,S\u0130NAN ROL\u00dcNE HAYAT VERECEK\r\n\r\nAni ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131yla hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczen Cemal H\u00fcnal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile d\u00f6n\u00fcyor. H\u00fcnal, ba\u015frollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer ald\u0131\u011f\u0131 dizide, Sinan rol\u00fcne hayat verecek. ,\u00dcnl\u00fc oyuncunun diziye hangi b\u00f6l\u00fcmde dahil olaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz netlik kazanmad\u0131.,SA\u011eLIK PROBLEMLER\u0130 Y\u00dcZ\u00dcNDEN ADAYA VEDA ETM\u0130\u015eT\u0130\r\n\r\nPerformans\u0131 ile Survivor 2021'e damga vuran Cemal H\u00fcnal, fiziksel durumu nedeniyle yar\u0131\u015fmaya veda etmi\u015fti., Doktor Metin Ku\u015f'un de\u011ferlendirmesi sonucu adadan ayr\u0131lan H\u00fcnal hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamay\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle yapm\u0131\u015ft\u0131: ,Cemal'in fiziksel olarak Survivor performans\u0131 s\u0131ras\u0131nda baz\u0131 problemleri oldu. Ben riskten korkmam ancak risk almad\u0131\u011f\u0131m \u015fey yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131. O nedenle Cemal H\u00fcnal'\u0131n Survivor'a devam etme \u015fans\u0131 bulunmuyor.