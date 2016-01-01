Cenazesine 6 kişi katıldı

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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki
POLİTİKA
-
AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci
GÜNDEM
-
'FETÖ'nün polis mahrem imamları'nın eşlerine yönelik operasyon
POLİTİKA
-
AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Mehmet Karadağ Kimdir, Kaç yaşında, Ne İş Yapıyor?
GÜNDEM
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Merak Akşener'den CHP ile ittifak açıklaması
POLİTİKA
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AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin | Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin nereli? Hilmi Bilgin ne iş yapıyor? Hilmi Bilgin kaç yaşında?
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 ilin adayını açıkladı
POLİTİKA
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Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Oldu | Mahmut Sami Şahin kimdir? Mahmut Sami Şahin kaç yaşında? Mahmut Sami Şahin'in mesleği ne?
MEDYA
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Mehmet Vecdi Kahraman kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Mardin Belediye Başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman mı olacak?
POLİTİKA
-
İbrahim Güler kimdir, aslen nereli? AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Biyografisi
POLİTİKA
-
AK Parti'nin Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider oldu | Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında? Ayhan Gider nereli, ne iş yapıyor?
MEDYA
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Uğur İbrahim Altay kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Konya Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay mı olacak?
MEDYA
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Murat Zorluoğlu kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Trabzon Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu mı olacak?
POLİTİKA
-
Mehmet Çakın Kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Nereli?
YAŞAM
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Kazada öldü, cenazesine 6 kişi katıldı
MEDYA
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Yücel Yılmaz kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Balıkesir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz mı olacak?
POLİTİKA
-
Erdal Arıkan Kimdir, Nerede Görev Yapıyor? AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Biyografisi
MEDYA
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Ekrem Yüce kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mi olacak?
YAŞAM
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Lastik botla Yunanistan'a kaçacaklardı
MEDYA
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Feyat Asya kimdir ne iş yapar? AK Parti'nin Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya mı olacak?
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Cenazesine 6 kişi katıldı
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Kazada öldü, cenazesine 6 kişi katıldı
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