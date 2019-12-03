Cennet Mahallesi'nin Aliş'inin son haline bakın!

Cennet Mahallesi dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Ali\u015f karakteriyle ak\u0131llara kaz\u0131nan gen\u00e7 oyuncu Seyit Karabulut, son haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n,D\u00f6nd\u00fckten sonra Berdan Mardini'nin sundu\u011fu bir program\u0131n orkestras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n,Cennet Mahallesi'nde \u00fc\u00e7 sezon boyunca rol alan Karabulut, Instagram'dan aile ya\u015fant\u0131s\u0131na dair s\u0131k s\u0131k foto\u011fraf payla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,.,Dizinin 2007 y\u0131l\u0131nda sona ermesi \u00fczerine ekranlardan uzakla\u015fan Karabulut, sonras\u0131nda vatani g\u00f6revini yapmak i\u00e7in Ankara'ya gitti.\r\n\r\n,Aslen Trakyal\u0131 olan Karabulut, \u015fimdilerde 25 ya\u015f\u0131nda gen\u00e7 bir baba...\r\n\r\n