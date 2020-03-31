Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu

\u00c7in\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 yeni merkez \u00fcss\u00fc olan ABD\u2019de etkisini artt\u0131rmaya devam ediyor. ,ABD, salg\u0131nla m\u00fccadele ve hastanelere olan talebin artmas\u0131 nedeniyle New York\u2019ta bulunan Central Park'a bir sahra hastanesi kurdu. ,Do\u011fu Harlem b\u00f6lgesi d\u0131\u015f\u0131nda bulunan sahra hastanesinde 68 ki\u015fi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir s\u00fcrede faaliyete ge\u00e7mesi bekleniyor.,Yetkililer, Central Park\u2019\u0131n Do\u011fu Harlem b\u00f6lgesine kurulan sahra hastanesinin yerinin, hastaneye yak\u0131n bir konumda bulundu\u011fu i\u00e7in se\u00e7ildi\u011fini bildirdi.,New York\u2019ta toplam korona vir\u00fcs vakas\u0131 60 bin 679\u2019a, hayat\u0131n\u0131 kaybedenler ise bin 63\u2019e ula\u015ft\u0131.,ABD\u2019de koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele kapsam\u0131nda New York\u2019ta bulunan Central Park\u2019a sahra hastanesi kuruldu.,KAYNAK: \u0130HA