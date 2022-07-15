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Türkiye Gazetesi

Cesc Fabregas İtalya 2. Lig ekibi Como'ya transfer oluyor... Avrupa transfer piyasasından son haberler

Cesc Fabregas İtalya 2. Lig ekibi Como'ya transfer oluyor... Avrupa transfer piyasasından son haberler

AS Monaco'dan ayrılan Cesc Fabregas'ın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki İspanyol yıldız Serie B ekibi Como'yla anlaştı. Fabregas'ın 2 yıllık imza attığı belirtildi. Como sportif direktörlüğe Chelsea'nin unutulmaz isimlerinden Denis Wise'ı getirmişti. Kariyerinde Arsenal, Barcelona ve Chelsea formaları da giyen deneyimli futbolcu Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier League, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.

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