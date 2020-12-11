Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü

\u0130ncekum Mahallesi\u2019nde sabaha kar\u015f\u0131 05.30 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flayan ya\u011fmur, yerini \u015fiddetli doluya b\u0131rakt\u0131.,Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra ara\u00e7lar\u0131n\u0131n yan\u0131na giderek, hasar olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etti., Ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u011fan dolu nedeniyle bah\u00e7eler ve sokaklar beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Dolu, yakla\u015f\u0131k 10 dakika etkisini g\u00f6sterdi. Sese uyanan vatanda\u015flar ise evlerinin penceresine \u00e7\u0131karak ya\u011fan doluyu izledi.,Sabaha kar\u015f\u0131 ya\u011fmurun ard\u0131ndan ba\u015flayan dolu, b\u00f6lgeyi beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc! \u0130\u015fte detaylar...,KAYNAK: \u0130HA,Antalya\u2019n\u0131n Alanya il\u00e7esinde sabaha kar\u015f\u0131 ya\u011fmurun ard\u0131ndan \u015fiddetli dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren ve ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u011fan dolu nedeniyle bah\u00e7eler ve sokaklar beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.