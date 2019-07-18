Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermanı oluyor!

Bir bardak suyun i\u00e7ine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz m\u00fcmk\u00fcn. Peki ceviz suyunun sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za faydalar\u0131 neler? \u0130\u015fte cevab\u0131...\r\n\r\n,Sindirim sistemi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir destek\u00e7idir. Kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 giderir. Gaz problemleri ve \u015fi\u015fkinlik gibi rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 da \u00f6nler.\r\n\r\n,Emziren kad\u0131nlar ya da hamileler i\u00e7in de ceviz suyu \u00f6nerilir. Hamilelik d\u00f6neminde fazla kilo al\u0131m\u0131na engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler s\u00fct yoluyla bebe\u011fe de ge\u00e7er. Bu d\u00f6nemde bebek i\u00e7in gerekli olan vitaminler do\u011fal yolla al\u0131nm\u0131\u015f olur.\r\n\r\n,\u0130\u00e7eri\u011findeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonlar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirir. B\u00f6ylece ileride Alzheimer gibi beyin rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na yakalanma riskini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr.\r\n\r\n,Ceviz suyu, kilo vermeye yard\u0131mc\u0131d\u0131r. \u0130\u00e7erdi\u011fi protein \u00f6zleriyle v\u00fccudun ya\u011f yakmas\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131r ve b\u00f6ylece \u00f6zellikle istenmeyen b\u00f6lgelerdeki ya\u011f birikimine etki eder. Metabolizmay\u0131 da h\u0131zland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, kilo vermeye \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n her g\u00fcn a\u00e7 karn\u0131na bir bardak ceviz suyu i\u00e7mesi \u00f6nerilir. Baz\u0131 diyet programlar\u0131nda, ara \u00f6\u011f\u00fcnlerde t\u00fcketilebilecek bir i\u00e7ecektir.\r\n\r\n,Tiroit de\u011ferlerini d\u00fczenler. E\u011fer d\u00fc\u015f\u00fck ve y\u00fcksek tiroid probleminiz varsa rahatl\u0131kla ceviz suyu t\u00fcketebilirsiniz.\r\n\r\n,Cildin yumu\u015famas\u0131n\u0131, s\u0131k\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131 ve daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm kazanmas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullan\u0131l\u0131r.\r\n\r\n,Ceviz suyu, uyku problemi \u00e7ekenler i\u00e7in de \u00f6nemli bir i\u00e7ecektir. Sakinle\u015ftirici etkisi ile uyumadan \u00f6nce i\u00e7ilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\nYorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azalt\u0131r. Hayat kalitenizi y\u00fckseltir.\r\n\r\n