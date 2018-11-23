Çeyrek altın ne kadar? Altının gramı ne kadar? (23 Kasım 2018 altın fiyatları)

D\u00fcn, 208-211 lira dar band\u0131nda hareket eden gram alt\u0131n, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n\u0131n hemen alt\u0131nda 209,1 liradan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, bu hafta dolar varl\u0131klar\u0131ndaki gerilemenin alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131 olumlu y\u00f6nde destekledi\u011fini belirterek, "Ons alt\u0131nda y\u00fckseli\u015flerin devam edebilmesi i\u00e7in 1.227 dolar\u0131n \u00fczerinde kal\u0131c\u0131 olmas\u0131 gerekiyor. ,Teknik olarak bug\u00fcn de 1.227 dolar\u0131n \u00fczerinde kapan\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirebilirse y\u00fckseli\u015f trendi devam edebilir.\r\n\r\n,Bug\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flayan gram alt\u0131n, saat 09.50 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,14 azal\u0131\u015fla 208,8 liradan al\u0131c\u0131 buluyor. Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 341 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.398 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n, E\u011fer bu diren\u00e7 seviyesini k\u0131ramazsa d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerde 1.207 dolar seviyesini takip edece\u011fiz." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 208,8 lira seviyesinde dengelendi. ,Asya piyasalar\u0131nda yatay seyir izleyen ons alt\u0131n ise \u015fu dakikalarda 1.227,2 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. \r\n\r\n,Yurt i\u00e7i piyasalarda dolar\u0131n kurunun de\u011fer kaybetmesinin alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkiledi\u011fini ifade eden Memi\u015f, gram alt\u0131nda 207 liran\u0131n a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc k\u0131r\u0131lmas\u0131 durumunda 202 liran\u0131n g\u00fcndeme gelebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Peki Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n fiyat\u0131 ne kadar? 23 Kas\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum.\r\n,.