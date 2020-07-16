Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (16 Temmuz güncel altın fiyatları)

\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar, gram alt\u0131n ne kadar? Alt\u0131n fiyatlar\u0131 merak ediliyor ve internette s\u0131k\u00e7a ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte 16 Temmuz alt\u0131n fiyatlar\u0131 al\u0131\u015f sat\u0131\u015f son durum,YARIM ALTIN F\u0130YATLARI\r\n\r\nYar\u0131m alt\u0131n da birikim alan\u0131nda tercih edilen alt\u0131n \u00e7e\u015fitleri aras\u0131nda yer al\u0131yor. Kolay kolay bozdurulmayan yar\u0131m alt\u0131n bug\u00fcn 1.297,30 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.313,50 TL'den sat\u0131l\u0131yor.,16 TEMMUZ \u00c7EYREK ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n\u00c7eyrek alt\u0131n \u015f\u00fcphesiz \u00fclkemizde en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcrleri aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer al\u0131yor. \u00c7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum \u015fu \u015fekilde; 650,60 TL'den al\u0131nan \u00e7eyrek 657,50 TL'den sat\u0131l\u0131yor.,TAM ALTIN F\u0130YATLARI\r\n\r\nALI\u015e: 2.558,40\r\n\r\nSATI\u015e: 2.607,65,CUMHUR\u0130YET ALTINI\r\n\r\nALI\u015e: 2.645,00\r\n\r\nSATI\u015e: 2.685,00,ATA ALTIN\r\n\r\nALI\u015e: 2.672,20\r\n\r\nSATI\u015e: 2.684,80,Gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 \u00f6zellikle son aylarda olduk\u00e7a y\u00fckselirken vatanda\u015flar\u0131n ra\u011fbeti de artt\u0131. Gram alt\u0131n bug\u00fcn 398.89 TL'den al\u0131n\u0131rken 398.99 TL'den sat\u0131l\u0131yor.,.