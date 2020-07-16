Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (16 Temmuz güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor ve internette sıkça araştırılıyor. İşte 16 Temmuz altın fiyatları alış satış son durum