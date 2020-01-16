Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum!

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! ,K\u00fcresel geli\u015fmeler alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 ciddi \u015fekilde etkiliyor. ,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ya\u015fanan \u0130ran-ABD gerginli\u011fiyle ciddi \u015fekilde y\u00fckselmi\u015fti ancak gerginli\u011fin azalmas\u0131yla beraber d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131 ve ay ba\u015f\u0131ndaki seviyelere d\u00f6n\u00fcld\u00fc. ,Bug\u00fcn gram alt\u0131n 294 TL\u2019den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Yat\u0131r\u0131mc\u0131n\u0131n merakla ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 haberimizde yer al\u0131yor\u2026,ALTIN F\u0130YATLARI 16 OCAK 2020,\u00c7eyrek alt\u0131n: 479,81 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 959,61 Lira,Gram alt\u0131n: 294,11 Lira,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 1.961,00 Lira