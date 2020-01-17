Çeyrek, gram altın kaç tl? İşte altın fiyatlarında son durum!

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,17 OCAK 2020 ALTIN F\u0130YATLARI,\u00c7eyrek alt\u0131n: 477,88 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 955,75 Lira,Gram alt\u0131n: 293 Lira,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 1.965,00,D\u00f6viz fiyatlar\u0131 ile birlikte bir a\u015fa\u011f\u0131 bir yukar\u0131 y\u00f6n de\u011fi\u015ftiren alt\u0131n fiyatlar\u0131nda bir miktar d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6zleniyor.,Ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc iyi de\u011ferlendirmek isteyenler , \u201c\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? Gram alt\u0131n ka\u00e7 lira?\u201d aramalar\u0131 yap\u0131yor. \u0130\u015fte g\u00fcn\u00fcn alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026