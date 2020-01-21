Çeyrek, gram altın kaç tl? İşte altın fiyatlarında son durum

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum!,Tam alt\u0131n: Bin 933 Lira,\u00dclke ve d\u00fcnya g\u00fcndemine g\u00f6re y\u00f6n\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftiren alt\u0131n son d\u00f6nemde ya\u015fanan geli\u015fmelerin ard\u0131ndan y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti. ,Vatanda\u015flar yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 olarak almak i\u00e7in yar\u0131m, gram ve \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. \u0130\u015fte, alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026,\u00c7eyrek alt\u0131n: 484 Lira,Gram alt\u0131n: 296 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 969 Lira,Cumhuriyet Ata Lira: Bin 993 Lira