Çeyrek gram altın ne kadar oldu? 7 Ekim güncel altın fiyatları

D\u00fcn, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe paralel de\u011fer kaybeden gram alt\u0131n, g\u00fcn\u00fc bir \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n y\u00fczde 1,4 alt\u0131nda 470,9 liradan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n, yeni g\u00fcne de\u011fer kazanc\u0131yla ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 10.55 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n y\u00fczde 1,2 \u00fczerinde 476,7 lira seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Ayn\u0131 dakikalarda \u00e7eyrek alt\u0131n 784 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 3.201 liradan sat\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131, \u015fu s\u0131ralarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,7 art\u0131\u015fla 1.891 dolar seviyesinde bulunuyor.\r\n\r\nAnalistler, d\u00fcn ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n te\u015fvik yasas\u0131n\u0131 se\u00e7im sonras\u0131na ertelemesi ve ABD Merkez Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 sonras\u0131 g\u00fc\u00e7lenen dolar endeksiyle alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n bask\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Bununla birlikte artan belirsizlikler ve dolar endeksinde bug\u00fcn ya\u015fanan geri \u00e7ekilmeyle alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareket etti\u011fini kaydeden analistler, ABD se\u00e7imlerine ili\u015fkin haber ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 \u00fczerinde etkili olmaya devam edece\u011fini bildirdi. \r\n\r\nAnalistler, bug\u00fcn veri takviminin sakin oldu\u011funu belirterek, teknik a\u00e7\u0131dan alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda 1.880 dolar\u0131n destek, 1.920 dolar\u0131n diren\u00e7 olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.