Çeyrek ve gram altın kaç tl? İşte altın fiyatlarında son durum

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! G\u00fcvenli liman alt\u0131nda fiyatlar\u0131n son durumu her g\u00fcn merak konusu oluyor. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Ekonomide ya\u015fanan geli\u015fmelerle beraber alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki dalgalanmalar da devam ediyor. \r\n,\u00d6zellikle k\u00fcresel piyasalarda \u00c7in'deki salg\u0131n\u0131n etkiledi\u011fi alt\u0131n fiyatlar\u0131 haberimizde\u2026,ALTIN F\u0130YATLARI\r\n\r\n\u00c7eyrek alt\u0131n: 494,64 Lira,Yar\u0131m alt\u0131n: 989,28 Lira\r\n,Gram alt\u0131n: 302,32 Lira\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131: 2.027,00 Lira