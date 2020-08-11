Çeyrek ve gram altın ne kadar? (11 Ağustos 2020 altın fiyatları)

\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar, gram alt\u0131n ne kadar? 11 A\u011fustos g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, haftaya y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 473 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131, cuma g\u00fcn\u00fc 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini g\u00f6rmesinin ard\u0131ndan etkisini art\u0131ran kar sat\u0131\u015flar\u0131yla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7erek g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 1,4 azal\u0131\u015fla 2.035 dolardan tamamlad\u0131.,Ons alt\u0131n bug\u00fcn 2.014 dolar seviyelerinde...,\u00c7eyrek alt\u0131n 777 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 3.094 liradan sat\u0131l\u0131yor. (NTV)