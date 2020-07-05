Çeyrek ve gram altın ne kadar? (5 Temmuz 2020 altın fiyatları)

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 5 Temmuz Pazar g\u00fcn\u00fc ekonomi g\u00fcndemini takip edenler ve yat\u0131r\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan her g\u00fcn oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de \u00e7ok ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,\u00d6te yandan uzun bir s\u00fcredir korona tedbirleri kapsam\u0131nda yasak olan d\u00fc\u011f\u00fcn ve ni\u015fan organizasyonlar\u0131 yeniden serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,Merak edenler i\u00e7in g\u00fcncel rakamlar\u0131 haberimizde derledik. \u0130\u015fte, 5 Temmuz gram, \u00e7eyrek, yar\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026,GRAM ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR?\r\n\r\nGram alt\u0131n fiyatlar\u0131 5 Temmuz Pazar g\u00fcn\u00fc piyasalar kapal\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in Cuma g\u00fcnk\u00fc kapan\u0131\u015f de\u011ferleri \u00fczerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Buna g\u00f6re gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 390 lira al\u0131\u015f ve 392 lira sat\u0131\u015f fiyat\u0131 \u00fczerinden serbest piyasada i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,\u00c7EYREK ALTIN NE KADAR?\r\n\r\nYat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan her d\u00f6nem tercih edilen \u00e7eyrek alt\u0131n ise bug\u00fcn 634 TL\u2019den al\u0131n\u0131rken 643 TL\u2019den sat\u0131\u015fa sunuluyor.,CUMHUR\u0130YET ALTINI NE KADAR?\r\n\r\nHafta sonunun ilk g\u00fcn\u00fcnde \u00f6zellikle y\u00fcksek miktarda al\u0131p yapanlar\u0131n tercihlerinden olan cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 2 bin 538 TL\u2019den al\u0131n\u0131rken 2 bin 559 TL\u2019den sat\u0131\u015fa sunuluyor.,TAM ALTIN NE KADAR?\r\n\r\nTak\u0131 veya yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 al\u0131nan tam alt\u0131n\u0131n al\u0131\u015f fiyat\u0131 2 bin 538 TL olarak belirlenirken sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 2 bin 568 TL\u2019de yer al\u0131yor.,Bu nedenle bug\u00fcn d\u00fc\u011f\u00fcn ve ni\u015fan organizasyonlar\u0131na gidecekler, gram alt\u0131n, \u00e7eyrek alt\u0131n ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 fiyatlar\u0131 ile yar\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131 5 Temmuz rakamlar\u0131n\u0131 merak edip ara\u015ft\u0131r\u0131yor.,.