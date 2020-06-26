Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı

\u0130ki tekerlekli olan, tek ve iki ki\u015filik modelleri bulunan elektrikle \u00e7al\u0131\u015fan ara\u00e7lar\u0131 Hasan Duman, uzun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucu \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131. ,\u0130ki teker \u00fczerinde giden ve 10 bin liraya mal etti\u011fi ara\u00e7lar\u0131 17 bin 500 liradan sat\u0131\u015fa sunuyor. ,\u00c7ok be\u011fenilen ara\u00e7lar iki dev tekerlek \u00fczerinde gidiyor ve asla devrilmiyor. ,Ara\u00e7lar 20 kilometre h\u0131za ula\u015fabiliyor. Doldurulan \u015farjla 4 saat yol kat edebiliyor. ,\u0130lgin\u00e7 \u015feylere merak duydu\u011funu ifade eden Hasan Duman (62) "Ben maket ustas\u0131y\u0131m uzun y\u0131llar maket yapt\u0131m. Babamdan gelen bir el becerisi var. Arac\u0131n ba\u015fka \u015feklini yapm\u0131\u015ft\u0131m \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fa \u00e7al\u0131\u015fa bu hale geldi." ,"Bu ara\u00e7lar elektrikle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ortaya g\u00fczel bir \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131kt\u0131 bunu biraz daha geli\u015ftirmeyi hedefliyorum. Ara\u00e7 \u015farjla 4 saat yol gidebiliyor. Saatte 20 kilometre h\u0131z yap\u0131yor. Arac\u0131 istersek daha da h\u0131zland\u0131rabiliriz. Bu arac\u0131 ilk defa g\u00f6renler merakla bak\u0131yor. Ben arac\u0131 yaparken Semih ve Muhammet karde\u015flerimden yard\u0131m ald\u0131m. ","Ben 30 y\u0131l 6 ay cezaevinde kald\u0131m. Buradan her \u00e7\u0131kan tekrar cezaevine d\u00f6necek diye bir kural yok. Cezaevinde insan kendini geli\u015ftirerek bir \u015feyler \u00fcretebilir. Bu yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u00e7ta cezaevinde okudu\u011fum bilgilerin \u00e7ok faydas\u0131 oldu. Bu arac\u0131 orada \u00f6\u011frendi\u011fim bilgilerle yapt\u0131m. Babadan gelen bir merakta var bu arac\u0131 4 y\u0131lda tasarlad\u0131m. 10 bin liraya mal ettim. 17 bin 500 liradan satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Talepler gelmeye ba\u015flad\u0131" dedi.,G\u00f6renlerin hayran oldu\u011fu ara\u00e7lar o kadar ilgi \u00e7ekiyor ki yolda bu ara\u00e7lar\u0131 g\u00f6renler bir daha bak\u0131yor. ,Bu ara\u00e7lar\u0131 geli\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnen Duman, \u00fczerine g\u00fcne\u015f enerjisi panelleri koyup \u015farj sorununu bitirmeyi hedefliyor.