Cezası el yakıyor, görüntüsü kartpostalı andırıyor

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ile Hakkari, Van, Ağrı, Siirt Erzurum ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen ters laleler çiçek açtı.