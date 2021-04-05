Cezası el yakıyor, görüntüsü kartpostalı andırıyor

1 y\u0131lda sadece 20 g\u00fcn \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an ters laleler, Uludere il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Hilal beldesindeki bah\u00e7elerde belediye ekipleri taraf\u0131ndan takip ediliyor.,K\u00f6yl\u00fcler ters lalelere g\u00f6z\u00fc gibi bakarken, evlenen \u00e7iftler ve il d\u0131\u015f\u0131ndan gelen misafirler ters laleler ile foto\u011fraf \u00e7ektiriyor.,Hilal Belde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cafer Benek, b\u00f6lgelerinde ters lalelerin yeti\u015fti\u011fini s\u00f6yledi.,Benek, "Bu bitki, y\u0131lda sadece 20 g\u00fcn toprak \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Bilindi\u011fi \u00fczere bunu koparan ki\u015filere 60 bin 168 lira T\u00fcrk liras\u0131 cezas\u0131 verilmektedir. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 da bu konuda s\u0131k s\u0131k uyar\u0131yoruz. Beldemizdeki bah\u00e7elerde kendili\u011finden yeti\u015fiyor. Yeni evlenen \u00e7iftlerimiz olsun il d\u0131\u015f\u0131ndan gelen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z olsun bah\u00e7elerimizde ters laleler ile foto\u011fraflar \u00e7ekiyorlar.","Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da bah\u00e7elerinde \u00e7ok \u00f6zen g\u00f6steriyor. Bu 20 g\u00fcn zaman dilimi i\u00e7erinde lalelerin s\u0131k s\u0131k ziyaret\u00e7ileri olur. Biz belediye olarak bah\u00e7elerde bitkinin durumunu takip ediyoruz. \u00d6zellikle k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n zarar vermemesi i\u00e7in s\u00fcrekli takip alt\u0131nda" dedi.,\u015e\u0131rnak'\u0131n Uludere ve Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7eleri ile Hakkari, Van, A\u011fr\u0131, Siirt Erzurum ve Bitlis'in y\u00fcksek kesimlerinde yeti\u015fen ters laleler \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131.