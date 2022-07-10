Chelsea'den Raheem Sterling bombası! "Maviler"in ilk transferi Manchester City'den...

Amerikalı yeni sahipleriyle transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Chelsea, bombayı Raheem Sterling transferiyle patlattı. Londra ekibi, Manchester City'nin 27 yaşındaki İngiliz yıldızını kadrosuna kattı. Sterling'in bonservisine 55 milyon euro ödencek. Rüdiger ve Christensen gibi yıldızlarını bedavaya kaptıran "Maviler", kaptan Cesar Azpilicueta ve sol bek Marcos Alonso'yla da yolları ayırmak üzere. Defansa ise City'den bir başka yıldız geliyor.