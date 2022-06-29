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Türkiye Gazetesi

Chelsea Rafinha için kesenin ağzını açtı... Brezilyalı yıldız transferin yeni gözdesi

Chelsea Rafinha için kesenin ağzını açtı... Brezilyalı yıldız transferin yeni gözdesi

Leeds United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı sağ kanat oyuncusu Raphinha, transfer piyasasının yeni gözdesi konumunda... Sambacı için Barcelona ile Arsenal kapışırken sonradan devreye giren Chelsea öne geçti. Londra devinin yeni patronları ilk transfer bombasını patlatmak üzere... Leeds United Brezilyalı yıldızı 2020 yazında Premier League geri döndüğü sezon öncesi Fransa'nın Rennes takımından 19 milyon euroya transfer etmişti.

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