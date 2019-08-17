Çiçek almaya gelince gönlünü kaptırdı

Kentte \u00e7i\u00e7ek\u00e7ilik yapan Faruk Ceylan, i\u015f yerine \u00e7i\u00e7ek almaya gelen Karab\u00fck \u00dcniversitesi Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Zambiyal\u0131 Nicole Mkandawire\u2019ye a\u015f\u0131k oldu. \r\n\r\n,\u0130stanbul'a yerle\u015fen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan buldu\u011fu Nicole Mkandaw\u0131re ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole Mkandaw\u0131re ile d\u00fcnya evine girdi. ,Ceylan \u00e7ifti d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda yap\u0131lan muhte\u015fem bir d\u00fc\u011f\u00fcnle d\u00fcnya evine girerken Nicole Mkandawire\u2019in yak\u0131nlar\u0131 ise d\u00fc\u011f\u00fcn s\u0131ras\u0131nda istek par\u00e7alarda bulundu. Oyun havalar\u0131 ile oynanan d\u00fc\u011f\u00fcnde Zambiya \u015fark\u0131lar\u0131yla da dans edildi.\r\n\r\n,Gecenin ge\u00e7 saatlerine kadar d\u00fc\u011f\u00fcn sonunda \u00e7ift daha sonra gelin arabas\u0131yla \u0130stanbul\u2019a hareket etti.\r\n\r\n,Gelinin kay\u0131npederi Sad\u0131k Ceylan ise Zambiyal\u0131 gelini i\u00e7in "\u00c7ok sevindim, \u00e7ok iyi bir insan. K\u0131z\u0131m\u0131z T\u00fcrk\u00e7e biliyor. Anla\u015fabilece\u011fiz. Annesi \u0130ngilizce \u00f6\u011fretmeni" dedi.\r\n\r\n,Kay\u0131nvalide Melahat Ceylan ise "\u0130lk duydu\u011fumda \u015foke oldum. 'Acaba nas\u0131l olur? Yabanc\u0131lar' dedim ama onu tan\u0131d\u0131k\u00e7a onu sevmeye ba\u015flad\u0131m. \u00c7ok iyi birisi, sayg\u0131l\u0131. Bize devaml\u0131 'anne' ve 'baba' diyor. Bize g\u00fczel davran\u0131yor. Mutluyuz. \u0130n\u015fallah \u00f6m\u00fcr boyu b\u00f6yle gider" diye konu\u015ftu.,Nicole kendisini be\u011fenen ve konu\u015fmak isteyen Faruk Ceylan\u2019\u0131n iste\u011fini kabul etmeyerek i\u015f yerinden ayr\u0131ld\u0131.,.