Çift maske kullanımında 'sivilce' tehlikesi

T\u00fcrkiye illere g\u00f6re kademeli kald\u0131r\u0131lan yasaklarla yeni bir Covid-19 s\u0131nav\u0131 verirken, \u201cmaske, mesafe, temizlik\u201d kural\u0131na getirilen \u201c\u00e7ift maske\u201d \u00f6nerisi pek \u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan benimsendi ancak kapal\u0131 kalan ciltlerde \u201csivilce\u201d sorunu \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,MEKAN\u0130K AKNE OLU\u015eUMU NASIL ENGELLEN\u0130R?\r\n\r\nMekanik aknenin tedavisinin bildi\u011fimiz akne tedavisinden daha farkl\u0131 ve zor oldu\u011funu belirten Uzm. Dr. \u00d6zkapu, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\nKlasik akne tedavisinde \u00f6nerdi\u011fimiz temizleyici ve kremler genellikle cildin fazla ya\u011f\u0131n\u0131 alan, cildi kurutan \u00fcr\u00fcnlerdir. Cilt kurulu\u011fu ise mekanik akneye yol a\u00e7an fakt\u00f6rlerden biridir, o y\u00fczden cildin nemli olmas\u0131n\u0131 isteriz. Cildinizi sabah ak\u015fam fazla kurutmayan bir temizleyici ile y\u0131kayarak temizlemeli, olabildi\u011fince az makyaj yapmal\u0131s\u0131n\u0131z.,Cilt g\u00fcn boyu maske ile kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ciltteki g\u00f6zenekler, ya\u011f bezi kanallar\u0131 t\u0131kan\u0131yor. G\u00fcn sonunda sebum (ya\u011f bezlerinin meydana getirdi\u011fi salg\u0131) temizlenmezse bunlar iltihapl\u0131 sivilcelere d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor\u201d diye konu\u015ftu.,Temiz tutarak, nemlendirerek mekanik akne olu\u015fumunu \u00f6nlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bol su t\u00fcketimi ve omega-3 i\u00e7eren besinler, zeytinya\u011f\u0131, havu\u00e7, avokado ve koyu ye\u015fil yaprakl\u0131 sebzeler t\u00fcketerek cilt sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 korumaya yard\u0131mc\u0131 olabilirsiniz. \u015eikayetleriniz ge\u00e7mez ya da k\u00f6t\u00fcle\u015firse bir dermatoloji uzman\u0131na ba\u015fvurman\u0131z gerekir. (\u0130HA),Kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z maskenin pamuklu, y\u0131kanabilir do\u011fal kuma\u015fl\u0131, cildi fazla s\u0131kmayan, tam kavrayan bir maske olmas\u0131n\u0131 \u00f6neririz. \u00c7\u00fcnk\u00fc maske ne kadar sert olursa cildiniz s\u00fcrt\u00fcnmeye ba\u011fl\u0131 olarak o kadar hasar al\u0131r. G\u00fcn i\u00e7erisinde kirlenme ve nemlenmeye ba\u011fl\u0131 olu\u015fabilecek sorunlar\u0131 engellemek i\u00e7in maskenizi de\u011fi\u015ftirmeniz yararl\u0131 olacakt\u0131r. Cilt kurulu\u011funa kar\u015f\u0131 beslenme ve yeterli su t\u00fcketimine de dikkat etmek gerekir. ,Tek maske kullan\u0131l\u0131rken de ayn\u0131 sorunun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015fimdi ise g\u00f6r\u00fclme oran\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Dermatoloji Uzman\u0131 Dr. Tu\u011f\u00e7e \u00d6zkapu, \u201cHayat\u0131 boyunca bu kadar kapal\u0131 tutmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z cildimiz \u2018mekanik akne\u2019 ile tepki veriyor. Yani y\u00fcz\u00fcm\u00fczde, maskeyle kapal\u0131 olan burun, \u00e7ene ve yanaklarda maskeye ba\u011fl\u0131 akneler olu\u015fuyor. Bu akneler maske ile cilt aras\u0131ndaki s\u00fcrt\u00fcnme, \u0131s\u0131, nem nedeniyle g\u00f6zeneklerin t\u0131kanmas\u0131 ve bakterilerde art\u0131\u015f sonucu meydana geliyor.,Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlem olarak \u00e7ift maske kullananlar\u0131n say\u0131s\u0131 artarken, genci ya\u015fl\u0131s\u0131 pek \u00e7ok ki\u015fi ergenler gibi sivilcelerle u\u011fra\u015f\u0131yor.